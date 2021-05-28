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从2019年在华为开发者大会（HDC）亮相至今，鸿蒙系统已走过近三年历程，但由于尚未正式登陆手机，大众对于这款操作系统的认知始终是模糊的，多半仅限于新闻中的“XXX品牌加入鸿蒙生态”“手机版鸿蒙开放内测”等消息。近日，华为宣布了鸿蒙操作系统及全场景新品发布会将于6月2日晚8时在线上举行，备受关注的鸿蒙也终于将正式宣布搭载到智能手机上。

鸿蒙只是手机操作系统么？

自华为推出鸿蒙之日起，外界关于鸿蒙“是第二个Android”的说法就从未停歇过，不管是“分布式技术 ”还是“IoT操作系统”，这些概念对大众来说都过于陌生和超前。但事实上鸿蒙的定位很清晰，它瞄准的并不是Android或iOS。华为消费者业务CEO余承东此前在开发者大会上介绍，鸿蒙是华为为“万物互联”打造的全场景“1+8+N”智慧生活战略，一个以华为产品为基准，连接所有支持鸿蒙系统（包括华为和非华为）产品的生态大平台。

据了解，在去年的开发者大会上，华为展示过HarmonyOS 2.0下华为手机与手表之间的联动：用户用手机打车，手表随即显示车牌号、车辆位置等信息；骑行或步行的时候，手表可与手机协同导航，在转弯变道时提供震动提醒。

“手表与手机的联动，这类例子可能看起来并不稀奇，但如果我们把设备范围扩大到整个智能家居品类，比如门铃、台灯、空调、冰箱等，比如，当你在跑步机上锻炼，手表监测到体温升高后，自动打开空调，并根据你近期的身体状况推荐食谱，让家里的榨汁机打一杯养生饮料，这才是理想的智能生活。”鸿蒙相关负责人指出。

然而，要实现上述场景，显然不是一件容易的事，且不说不同系统之间的协同、通信是一大问题，不同终端的硬件条件也不尽相同，普通用户不可能为了智能给台灯装上显示器和更强的CPU，也不可能给空调配备摄像头。于是，鸿蒙的分布式技术应运而生。

“你可以理解为，它把所有的硬件能力归集到一起，允许每个终端根据需求灵活调用，电视可以调用门口的摄像头，手表可以调用手机处理器的算力，各取所需，资源共享。”鸿蒙相关负责人表示，也就是说，无需为每一款终端单独打造一套操作系统，而是用一套操作系统即可统领全局，既能灵活适应不同终端，在减轻开发成本的同时，也能确保一致的体验和稳定性。

鸿蒙相关负责人指出，上面说到的底层技术或许离我们普通用户还是太遥远，但具体到实际体验中，鸿蒙的好处也显而易见。普通的智能家居，往往在联网配对时，其繁琐的步骤就足以劝退无数人，但对于搭载鸿蒙系统的设备，只需与手机碰一碰即可配网成功，手机端甚至无需下载应用。统一的控制中心和操作逻辑，也大大减轻了用户的学习成本。

哪些设备已经用上鸿蒙？

鸿蒙相关负责人介绍，虽然要在手机上体验鸿蒙，还要等上一段时间，但三年来，鸿蒙的生态大树已在不断开枝散叶。

2019年华为开发者大会上，华为消费者业务CEO余承东介绍鸿蒙操作系统。受访者供图

2019年华为开发者大会上，华为消费者业务CEO余承东展示了华为对“万物互联”的鸿蒙生态建设布局。在华为“1+8+N”战略中，“N”所代表的泛IoT产品中，已有美的、九阳、老板等家电品牌推出相关产品，前不久因无人驾驶路测表现登上热搜的智能电动车极狐阿尔法S，同样搭载了鸿蒙OS智能座舱。

“当然，作为一款尚未成熟，或者说发布时间被提前了好几年的系统，鸿蒙不可避免地存在不足和短板，不妨也对鸿蒙多一些耐心，毕竟站在当下的视角审视一款属于未来的操作系统，或多或少有思维上的局限。或许若干年后回过头来我们会发现，当初的一些质疑早已烟消云散。”鸿蒙相关负责人坦言。

(责编：李源、董童)