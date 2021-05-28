5月27日，联想集团正式公布2020/21财年第四季财报。其中，联想企业科技集团在第四财季实现营业额同比增长53%，全年同比增长12%，取得历史最佳业绩。

据介绍，联想企业科技集团聚焦于更广泛的行业基础架构和解决方案，以服务驱动为导向、全面加速从“数据中心硬件”到“基础设施及方案”的战略与使命的升级。2020/21财年，联想企业科技集团依托“全球智慧+本地创新”的战略实践和落地，赢得头部及互联网企业客户的突破、发布全行业白皮书、实现行业场景多点突破、与生态伙伴打造合作共赢创新业务模式，以“新IT”赋能实体经济，加速推动各行业企业实现智能化转型。

在细分业务领域，联想企业科技集团取得全线增长：服务器业务第四财季营收同比增长51%，全年同比增长8%。存储业务第四财季营业额同比增长164%，全年同比增长33%。软件定义基础设施（SDI）业务领域，第四财季营业额同比增长167%，全年营业额同比增长42%。服务业务，在收入增长的同时实现利润稳步提升，第四财季营业额同比增长2%，全年同比增长31%。解决方案业务第四财季营业额同比增长183%，全年同比增长134%。

联想集团高级副总裁、联想企业科技集团总裁童夫尧表示：“2020/21财年，联想企业科技集团整合全球领先技术、成功经验和深耕行业know-how，与合作伙伴携手共进，实现了全线增长、智拔头筹的成绩单！联想企业科技集团肩负着为整个社会提供智能基础架构的重要角色，依托基于场景落地应用、以客户为导向的定制化解决方案，致力于成为联想‘新IT’科技与创新的赋能引擎。”

据介绍，作为全球“端-边-云-网-智”全要素覆盖的行业厂商之一，联想聚焦在智能制造、智慧金融、智慧能源、智慧城市、智慧教育、智慧医疗等垂直领域，输出从智能设备到基础架构、智慧平台、行业场景应用解决方案和服务的全栈式能力。目前，联想企业科技集团已成功搭建以客户为中心的产品组合，加速推进三大服务（即，企业数据中心全生命周期服务、以混合云为核心的全栈式服务、面向重点行业的专业服务）与三大解决方案（即，标准化基础架构方案、重点行业智能解决方案、重点区域运营解决方案）的实践落地。

联想企业科技集团与各行业合作伙伴打造合作生态圈，与客户携手共赢：在能源领域，联想与华能湖南达成战略合作，推动能源机构转型升级，开拓“综合能源+数据中心”创新模式；在智慧城市领域，联想与华体科技达成战略合作，推动智慧城市建设成果转化；在信息安全方面，联想与安恒信息达成战略合作，强化网络信息安全探索，赋能智慧物联、智慧城市建设；在产教融合方面，联想与四川外国语大学达成战略合作，探索协同创新发展方式，为中国经济发展培养高素质人才。

相关负责人表示，展望新财年，将是联想企业科技集团携手各行业客户和合作伙伴共同完成场景智能化应用落地突破的关键之年。联想企业科技集团将把握时代机遇，继续以“新IT”之力，加速赋能中国经济高质量发展。

(责编：李源、董童)