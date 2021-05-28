栗翘楚

第十九届上海国际汽车工业展览会上，国内车企带来的新能源车型备受关注，而中国品牌在核心技术难题上也取得显著突破：黑芝麻智能发布国产车规级芯片；地平线发布全场景整车智能方案；大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载正式亮相，展出了智能驾驶解决方案及核心零部件……

艾瑞咨询发布的《2020年中国新能源汽车行业白皮书》中显示，89%的新能源汽车用户表示出在其购车时对于车辆智能化的关注，其中43.1%的用户表示非常关注。而在用户认为智能汽车的优势方面，智能硬件、自动/辅助驾驶和OTA升级成为了超50%以上用户的选择。

数据背后，体现出新能源汽车用户在购车时不仅看重新能源汽车的节能环保属性，也更加关注车辆的智能化以及科技应用。

业内人士认为，随着汽车电动化渗透率的不断提升，在新能源汽车领域，各大汽车巨头正积极拥抱新能源汽车产业的转型浪潮，智能化已经成为未来竞争的胜负手。

各方发力加速智能化

近年来，中央与地方密集出台促进新能源汽车发展政策，为其产业高质量发展指明了具体路径。

2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，其中明确指出：“新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变……”

与此同时，地方也在提前新能源汽车智能化方面发力。

从国家智能网联汽车（长沙）测试区开园授牌、Robotaxi开始面向长沙市民开放试乘，再到率先建成全国第一个无驾驶人自动驾驶测试场地并投入使用……湖南湘江新区按下智能网联汽车产业“加速键”。

据了解，湘江智能网联汽车产业于2016年开始落地，拥有智慧公交示范线、自动泊车、自动驾驶环卫、5G-V2X示范等228个应用场景。在不到5年的时间里，国家智能网联汽车（长沙）测试区、湖南（长沙）国家级车联网先导区、国家智能网联汽车质量监督检验中心（湖南）先后落地湘江新区，吸引了包括德国大陆、舍弗勒、华为、腾讯、百度等在内的企业347家，智能汽车全产业链加速形成。

在2021上海车展全球自动驾驶创新峰会上，希迪智驾（长沙智能驾驶研究院）正式发布基于公司自动驾驶软件系统打造的新一代纯电无人矿卡。据其负责人介绍，在理想工况下，该矿卡最高可节省90%的人力、运营成本，实现矿山运输车辆的无人化和电动化。

从汽车向大型智能终端演变

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高此前在2021年中国发展高层论坛上表示，新能源汽车的三大革命依次为电动化、低碳化、智能化。其中，在智能化场景中，几亿辆电动车将呈分布式结构，必须用互联网、区块链把它们连起来，同时，智慧能源、智慧交通、智慧出行、智能汽车的发展，汽车会变成最大的智能终端，互联网企业的入局也是汽车行业新革命的重要组成部分。汽车业会是一个引领性的行业，未来的经济格局和生活方式，社会企业的组织方式都会发生改变。

当前，由模拟控制到数字化控制，成为智能网联汽车变革的显著标志。

“中国的互联网发展最快、最发达，如何让汽车融入其中成为超级移动终端，需要顺势而为。”比亚迪产品规划及新技术研究院院长杨冬生表示，在互联网生态下，手机和汽车不再是割裂的产品，无论是云服务还是手机功能，都能与汽车进行融合。

业界人士认为，如今新能源汽车上的大屏，是继电视屏、电脑屏、手机屏之后的“第四屏”，汽车的智能网联系统有其独立性、封闭性、私密性等特点，成为百姓生活的第三空间，可以更好地应用于音乐、视频、游戏等场景，这些使用场景在车内的体验远超手机的体验。

定制化、个性化消费特征凸显

绿色化和智能化已成为新一轮汽车产业革命的核心，与之对应的是，消费者的购车理念也在发生变化。

笔者在2021上海车展采访中发现，近六成消费者更青睐于新能源汽车，除性价比、外观、性能等参数外，智能、环保等因素也成为年轻消费者的购车参考指标之一。

此外，随着年轻一代的崛起，作为主流消费人群，一、二线城市的年轻用户和中小城市及农村青年们购车偏好有所不同。

“以五菱宏光MINIEV的用户来说，一、二线城市的年轻用户更注重车辆的时尚新潮造型、外观颜色，以及灵巧便捷的驾控体验，以方便上下班通勤、周末聚会使用。而中小城市和农村青年们则更看重宏光MINIEV的经济实用性、价格亲民、且配置安全可靠。”上汽通用五菱相关负责人说。

随着新能源汽车逐步布局智能化赛道，有很多车企和供应商针对用户需求，已经开始对车上的功能进行定制化、个性化升级，让车主体验更新、更优秀的汽车智能化产品。例如反应在出行领域，用户对出行的诉求已不再局限于从A点到B点，而是融合了社交、支付、娱乐等功能的智能体验。

爱驰汽车相关负责人表示：“作为购车主力人群的80后、90后，以及潜在主力购车人群的00后，个性化消费特征日益凸显。新能源汽车由于在产品设计、交互、驾驶等层面提供了定制化与多元化的享受，可以实现‘千人千面’的个性化定制，与消费者有更高的契合性。”

此外，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，“碳达峰”“碳中和”的目标将引领整个汽车产业链生态重构。

业内人士认为，随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。与此同时，跨行业、跨领域融合创新和更加开放包容的国际合作成为新能源汽车产业发展的时代特征，极大增强和激发了产业发展动力与市场活力，推动形成互融共生、合作共赢的产业发展新格局。

(责编：刘佳、章斐然)