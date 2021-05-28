许维娜

“我们认为，企业工具是组织优秀实践的抽象与沉淀。企业选择工具，其实是在选择工具所代表的最佳实践。”日前，在“2021春季飞书未来无限大会”上，字节跳动副总裁谢欣围绕“工具”和“组织”两个关键词，分享了他对于组织的思考和实践观察。

当天，飞书 4.0 版本发布，并围绕“人、目标、信息”的组织三要素，同时推出飞书招聘、飞书绩效、飞书知识库等多款新产品。据介绍，飞书是字节跳动于2016年自研的新一代一站式协作平台，是保障字节跳动全球五万人高效协作的办公工具。

飞书更新至4.0版本，除了在产品方面的升级外，还积极拓展引入更加多元化的办公场景应用。飞书总裁张楠认为，飞书4.0版本不仅进一步加强了协同办公能力，更是融入了很多对于先进组织的思考。飞书已经从一个协同办公产品，升级成了涵盖 OKR、绩效、招聘等多种企业服务的协作与管理平台。

“在字节跳动，我们经常提到的一句话是像打造产品一样打造公司。”在谢欣看来，组织也是“产品”，而在打造“组织产品”的过程中，制度、文化、工具缺一不可。他认为，组织的迭代往往是缓慢的，但工具的迭代其实可以很快，并且随着工具本身的迭代升级，员工和组织也将不断提升。

张楠谈到，去年11月，飞书作为“一站式协作平台”第一次亮相，并发布了最新的π版本。“在过去的半年里，我们不断思考与创新、不断地与客户进行共创，让飞书有了这一次全新的升级，如果说飞书π版本的关键词是‘协同’，那飞书 4.0 的关键词就是‘组织’。

那么，飞书 4.0 版本如何围绕信息、目标和人这三个要素，来帮助组织实现全面升级？

张楠举例称，字节跳动员工去年一共创作了超过 2000 万篇文档，结构化地管理好这些数字资产成为了一个非常有挑战的问题，“因此，我们推出了飞书知识库，是一个面向组织的知识管理系统，复用了飞书文档的创作能力，提供了结构化的组织能力，让企业能够更好地积累、整理、应用知识。”

与此同时，飞书还同步推出了企业百科、全局搜索等一系列信息类产品，将帮助企业更高效地传播、沉淀和检索信息。

为了确保企业的日常工作围绕“目标”进行，飞书对OKR产品的对齐、周报、OKR诊断等功能进行了升级，把 OKR 和飞书协同办公的功能做了更深度的集成，让 OKR 融入到企业日常工作中，帮助目标更好落地。

飞书是如何帮助企业招到人呢？为了提升招聘质量和效率，飞书发布了“飞书招聘”。张楠介绍，“飞书招聘”与日历、视频会议、群等功能深度打通，HR和面试官在飞书内便可高效推进招聘流程。同时，“飞书招聘”的 AI 面试助手还可根据面试岗位智能推荐适宜题目，帮面试官更好地考察候选人。

以字节跳动为例，去年90%的面试均由视频完成，飞书招聘便迎合了这一趋势，在飞书内可一键发起视频完成面试。同时，在“飞书招聘”中，其简历、过往面评都被集合至一个页面，面试官可在视频面试过程中清楚地了解候选人概况，更具针对性地完成面试。

过去半年，飞书收获的客户涵盖多个领域，包括理想汽车、元气森林、华住酒店集团等。谢欣指出，飞书不仅为他们带来了工作效率的提升，更对这些企业的组织方式产生了积极影响。

企业在选择工具的时候，到底在选择什么？罗辑思维、得到APP创始人罗振宇表示，飞书带来了全新的工作逻辑。公司不再是一组业务的集合，而是一连串的事件集合，飞书文档则是“事”的具象载体，飞书实现了人围绕文档来转，公司用飞书便构建了以“事”为核心的协作组织。

“过去半年时间，飞书在不断地迭代、认知、升级产品，从认知到产品到服务好客户，这是吸引和留住客户的关键。”谢欣在接受人民网财经采访时表示，飞书承载了字节跳动以及众多优秀企业的管理最佳实践，不仅提升效率，更是为提升组织而打造的工具，并将在知识经济时代帮助企业成为更有竞争力的组织。

“真正深度使用飞书上的客户是很少流失的。”张楠则表示，降价也不是留住客户的好方式，只有持续的产品创新迭代，丰富应用场景，服务好企业差异化需求，才是持续拥有竞争力的关键。

(责编：刘佳、吕骞)