人民网记者 毕磊

2021年的冰箱市场，“回暖”成为关键词，基于2020年疫情期间的销售规模异常偏低，需求平稳的冰箱市场在今年一季度实现规模同比大涨。奥维云网数据显示，今年1-4月，冰箱市场零售量规模为888万台，同比增长26.3%；零售额规模为271亿元，同比增长39.3%。专家表示，原材料普涨“加速”了冰箱企业向高端化转型。

据记者了解，今年开年以来，原材料价格上涨，导致冰箱行业生产成本压力居高不下。上游供给端的普涨波及到生产端，带动冰箱成品的价格也一路飙升。

从奥维云网的监测数据来看，1-4月，单两门、三门、法式多门、十字四门、对开门等各门体，以及200L-400L、450L-600L、600L+等各容量段冰箱产品均价普遍上涨，整体均价上行，具体线上均价同比上涨了272元；线下均价同比上涨了682元。

“开年以来，包括海运费用的增长、各种大宗原材料的价格增长都非常快，人工费用也比过去更高了，作为制造企业，对于这些上游价格等因素着实很难把控。”中国家用电器协会秘书长王雷告诉记者，面对这些不可控压力，冰箱企业需要思考的关键问题是怎么通过调整产品结构、转型等，给消费者带去他们真正需要的、也真正有价值的产品，同时企业自身也能保证利润。“冰箱企业要通过‘调结构’、‘保盈利’来应对原材料的价格上涨，同时要以低碳、智能、健康、保鲜等技术的创新升级来引领全球冰箱市场的发展。”

业内人士指出，在行业高端化趋势下，于多数冰箱企业而言，原材料涨价并非全是坏事，冰箱及各家电企业可以在高端化的过程中，通过品牌以及“调结构”等其它的一些因素将诸如原材料涨价等的压力消化掉，不失为一个企业转型高端化的机会。

“冰箱行业长期发展的趋势不会改变，市场总量保持稳定或微增，产品继续高端化、智能化、家居化，品牌集中度会进一步提升。”中国家电网总编吕盛华表示，从市场需求端来看，还有很多细分市场需要去拓展，比如家庭的第二台“冰箱”，产品形态并未定型；比如针对1-2个人家庭的小而美的冰箱，市场的供应并不充分，这些市场也值得企业关注。

(责编：刘佳、吕骞)