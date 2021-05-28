工人在采收中国农业科学院油料作物研究所在三亚繁育的大豆。新华社记者 郭程 摄

人民网北京5月28日电 （记者李楠桦）据农业农村部消息，26日，农业农村部与最高人民法院在京举行工作会谈，并签署种业知识产权保护合作备忘录。中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健指出，从行政执法、司法保护、行业自律等环节完善保护体系，构建全链条保护格局，严厉打击侵害种业知识产权行为，鼓励支持原始创新，为打好种业翻身仗提供有力保障。

唐仁健表示，加强种业知识产权保护，是促进种业创新、推进种业振兴的一项重要而紧迫的任务。近年来，最高人民法院通过加强案件审理指导、出台司法解释等措施，有力促进了种业知识产权保护。农业农村部将以签署合作备忘录为契机，落实党中央、国务院决策部署，进一步与最高人民法院密切联系、深化合作，加强行政和司法协同。

最高人民法院党组副书记、常务副院长贺荣指出，人民法院要站在落实国家战略和维护国家安全的高度，加大种业知识产权司法保护力度，抓紧出台相关司法解释，明确司法裁判规则，依法惩治各类种业侵权行为，推动解决举证难、侵权赔偿额低等问题，把党中央、国务院关于保障国家粮食安全、促进种业自主创新的决策部署落到实处。

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