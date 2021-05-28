人民网北京5月28日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部、教育部联合印发《关于下达2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知》（以下简称《通知》），为加强农村教师队伍培训，提高农村教师队伍素质，2021年向有关省（自治区、直辖市）下达中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算合计21.84亿元。

《通知》要求，各省级教育、财政部门要切实发挥省级统筹作用，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织地方继续实施好中小学幼儿园教师国家级培训计划，重点支持欠发达地区特别是国家乡村振兴重点帮扶县农村义务教育学校、幼儿园骨干教师、校园长培训，着力提升教师队伍能力水平。要进一步优化组织实施流程，提高工作效率，推进项目执行进度。

同时，各级财政、教育部门要按照《中小学幼儿园教师国家级培训计划资金管理办法》要求，切实加强资金使用管理。要对照区域绩效目标同步分解省以下绩效目标，强化绩效监控和评价, 注重绩效评价结果运用，做好全过程预算绩效管理。

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