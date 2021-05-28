人民网北京5月28日电 （赵超）5月27日，工业和信息化部在山西太原举办采矿行业“5G+工业互联网”现场工作会。会上，工信部发布了“5G+工业互联网”第一批重点行业和应用场景，涉及五大重点行业，十大应用场景。

“5G+工业互联网”第一批五大重点行业包括：电子设备生产、装备制造、钢铁、采矿、电力。十大应用场景涉及协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测。

工信部信息通信管理局局长赵志国表示，截至目前全国“5G+工业互联网”项目超过1500个，覆盖了22个国民经济重要行业，取得了一系列阶段性、标志性进展，也形成了一批成熟模式和发展经验。

工信部发布的数据显示，截至2021年3月底，我国已建成5G基站81.9万个，占全球70%以上，覆盖所有地级以上城市，建成全球规模最大的5G独立组网网络。

赵志国表示，“5G+工业互联网”已成为工业互联网和5G发展进程中产业热情最高、创新最活跃、成效最显著的领域之一。今年工信部将重点抓好四方面工作：

一是抓好产业基础的夯实提升。继续依托工业互联网创新发展工程，通过财政引导，加快“5G+工业互联网”关键产品和系统的研发和产业化进程，为规模化应用打下基础。

二是抓好成熟模式的应用推广。发布第二批“5G+工业互联网”重点行业和典型应用场景；持续开展“5G+工业互联网”试点示范，发布一批优秀项目成果，不断强化示范引领，推动成熟模式在更多行业和领域应用推广。

三是抓好创新模式的深化拓展。打造3-5个5G全连接工厂示范标杆，探索形成IT、OT、CT融合发展的实施方案，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透。

四是抓好产业生态的发展壮大。以“5G+工业互联网”为重点，遴选2-3个国家级工业互联网产业示范基地，推动产业集聚和协同创新。推动产业各方广泛参与，培育解决方案提供商，支持龙头企业牵头整合产业链，组建创新联合体，形成合作共赢的“团体赛”模式。

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