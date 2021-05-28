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百事公司植根中国40周年庆祝活动在沪举行

2021年05月28日13:57 | 来源：人民网
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5月26日， 以“百事百梦，笑迎未来”为主题的百事公司植根中国40周年庆祝活动在上海举行。

百事公司董事长兼首席执行官龙嘉德。受访者供图

在庆典现场，百事公司董事长兼首席执行官龙嘉德（Ramon Laguarta）发来祝贺视频。龙嘉德说：“从1981年建立伊始，百事公司在中国的方针就是为本地创造就业，为本地经济发展做贡献，为本地的社区共谋利。如今，中国是百事公司全球最重要的市场之一，是公司增长的引擎之一。这些都应该感谢中国良好的营商环境和稳定的经济发展，以及我们本地的卓越员工。展望未来，我们会坚守‘植根中国，服务中国，携手中国’的承诺。”

百事公司亚太区首席执行官陈文渊。受访者供图

百事公司亚太区首席执行官陈文渊连线现场发表祝贺讲话。陈文渊表示：“作为首批进入中国的跨国企业，百事公司过去的四十年间在中国取得了骄人的成绩。四十年来，携手合作伙伴在中国建立了成功的食品和饮料业务，为亿万消费者带去美味和创新的本土化产品，为社会创造源源不断的快乐。”

百事公司员工代表上台发表感言。受访者供图

晚会现场，百事公司员工代表上台发表感言，以不同的视角阐述了感人的百事故事。全场人员共同欣赏了本次40周年主题曲《跨越山海》及现场表演。

据介绍，为与更多消费者共同庆祝“百事公司植根中国40周年”，百事公司还在上海抱朴美术馆开启了为期三天的展览。在展馆中，通过“百事大事记”“百事笑时代”“百事潮势力”“微笑守护者”“未来揭可能”等主题展区，运用历史图片、文字视频、实物场景、模型装置、互动体验等多种形式和元素，充分展示了40年来百事公司的发展与成就，也让参观者感受到了百事公司始终与时代精神同频共振的理念。

据百事相关负责人介绍，在持续投资中国的过程中，该公司一直投资于团队的基础能力，例如研发中心、营销能力，利用数字化创新改善百事公司的产品和服务，与合作伙伴、消费者和社区共赢。百事公司也肩负更多的社会责任，助力中国食品饮料行业的可持续和高质量发展，在农业、供应链和产品各个方面持续推进全球可持续的议程。

(责编：李源、董童)

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