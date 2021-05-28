原标题：贝壳找房发布上市后首份企业社会责任报告

5月27日，贝壳找房正式发布《2020年企业社会责任报告》（以下简称“报告”）。报告以“家，美好开始的地方”为主题，设置“数字化，预见未来品质居住”“新经纪，洞见行业赋能成长”“善经纪，照见共生共益家园”“价值共享，贝壳相伴”四个主题篇章，从优化消费者体验、保障消费者权益、支持行业发展、提升服务者职业能力、建设美好社区、支持抗疫战疫、助力扶贫济困等多个维度，展现了贝壳找房2020年度积极履行社会责任的努力和成效。

贝壳找房围绕社区便民、社区助老、可持续社区三大抓手聚焦社区公益，持续发挥社区公益力量，助力打造美好的社区生活。

社区便民方面，贝壳与新经纪门店为社区提供多种免费服务，渗透生活方方面面的需求，包括应急打印复印、询路指引、应急雨具、便民饮水等。2020年高考期间，贝壳携手超过70个新经纪品牌联合推出“高考服务站”，覆盖63个城市、近1.6万家社区门店，为广大考生及家长提供进店休息、应急接送、应急物资发放等多项爱心便民服务。

社区助老方面，早在2018年，贝壳公益就发起了“我来教您用手机”社区助老公益项目。贝壳找房上的门店走进社区，经纪人成为志愿者、化身“小老师”，教老人使用智能手机基本操作。该项目于2018年在北京社区试点，2019年在北京地区大规模推广。截至2020年12月底，已经走进全国34个城市近六百个社区，累计开展手机学习课程超4000节，受益人次超14万。

可持续社区方面，贝壳找房利用众多品牌根植社区的天然优势，积极发起“大地美容”“垃圾分类”等社区公益行动，持续践行企业社会使命，为美化社区的生活环境做出贡献。

除了关注城市社区问题，贝壳也关注更多形态的社区问题，充分发挥自身业务特点，在乡村振兴和环境保护等方面进行了初步的探索和实践。贝壳找房启动“贝壳山居”扶贫项目，通过建设和运营现代化民宿，助力当地旅游经济发展、吸纳周围劳动力，帮助实现旅游扶贫、产业脱贫。贝壳找房还与爱佑慈善基金会合作进行患儿救助，通过区域医疗干预支持基层医务卫生工作发展，努力探索系统化解决社会问题的路径和模式。“蓝海行动”是贝壳找房携手北京市企业家环保基金会发起的公益项目，旨在助力福建滨海湿地的红树林保护和修复工作，首期计划种植32000棵红树苗。贝壳找房希望通过“蓝海行动”进一步降低用户线下看房、通勤的频次，传播低碳环保的生活理念。

数字中国背景下，居住服务行业也迎来数字化升级，人们的居住需求更加注重品质体验，贝壳通过推行VR真房源、数字化服务闭环等，以科技创新助力行业基础设施建设，促进行业效率提高，帮助提升居住服务品质与消费者体验。

2020年，贝壳找房品质管理体系已全面成型，贝壳品质服务承诺实现全国各品牌的广泛落地，贝壳发起的“安心服务承诺”体系，涵盖 13 大类、23 项承诺，向用户购房过程中的各项服务痛点宣战，多重保障打造品质居住。

品质服务离不开背后的品质人才，贝壳经纪学院、搏学大考、星光品牌计划等多元化、体系化赋能措施，多元赋能服务者发展，助力经纪人成长；同时通过贝壳分信用管理体系等，制定一系列作业规范，促进行业良性竞争发展，为消费者带来更专业更有品质的服务。

据介绍，贝壳同样重视保障服务者权益，为经纪人推出带看安全险，守护经纪人的带看安全，门店购买保险后，经纪人带看行驶途中若发生意外，最高可获得100万元赔付。

同时2020年贝壳全面升级“仲益互助计划”为“格林互助计划”，323位贝壳、链家员工，承诺捐赠1923.8034万股，以当日股价计算，捐赠额合计人民币约29亿元，注入格林互助计划的资金池，作为社会保障的补充，在会员及其家人遭受疾病或意外时，给予一定的资金支持。

与原方案相比，新计划累计救助额上限由20万升级至200万，并帮助服务者全家共同享受保障，进一步助其解决因家庭成员疾病带来的困境，携手共渡难关。截至2020年12月31日，格林互助计划累计救助14037次，累计发放救助金2.46亿元。

(责编：李源、董童)