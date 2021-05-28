人民网北京5月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局办公厅印发《关于聚焦中小企业质量提升开展质量基础设施“一站式”服务行动的通知》（以下简称《通知》）。市场监管总局相关负责人表示，这是市场监管总局“我为群众办实事”实践活动十大专项行动之一。

市场监管总局相关负责人表示，质量基础设施是有机融合计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等要素形成的综合体系，是推动高质量发展的技术支撑，是构建现代化经济体系的基础条件。

据了解，自2020年11月市场监管总局印发《关于大力开展质量基础设施“一站式”服务的意见》以来，各地在重点消费品领域、重点产业链和重点区域，为中小企业提供全链条、全方位、全过程的质量基础设施综合服务，帮助一大批中小企业解决了质量难题，降低了技术准入门槛，优化了营商环境，实现了产品和服务质量提升，提高了质量竞争力，增强了品牌效益，促进了“六稳”“六保”和经济高质量发展。

该负责人表示，这次市场监管总局推动质量基础设施“一站式”服务“进百城入万企”，进一步将前期试点的经验模式大范围复制推广，更好地释放改革创新红利，支持中小微企业提高质量水平、不断壮大发展。

《通知》指出，要加强质量基础设施协同服务体系和全国性网络建设，补短板、强弱项、破瓶颈、助创新，为广大企业特别是中小微企业提升质量水平、保障质量安全、促进质量创新提供优质服务，切实助推高质量发展。《通知》提出，开展质量基础设施“一站式”服务“进百城入万企”行动，力争培育10个具有较强推广示范价值的典型模式，在不少于100个城市开展质量基础设施“一站式”服务试点，为不少于10000家企业提供质量技术服务，以质量助推企业、产业和区域提质增效升级。

《通知》明确了6项重点任务，要求各地市场监管部门牢固树立“大市场、大质量、大监管”理念，加强质量基础设施协同服务，探索建设区域“一站式”服务平台。围绕企业质量提升堵点和痛点，深入开展质量技术帮扶服务，实施重点领域质量比对提升，推进检测设备等质量资源开放共享，降低中小微企业质量技术准入门槛。同时，结合世界标准日、世界认可日、“质量月”等活动，推动质量基础设施“进企业、进社区、进公共场所”。

《通知》强调，要大力优化政策环境，不断创新服务模式，努力完善标准规范，持续加强产业链对接，力争实现“一次抽查、一次问诊”、“一次处罚、一次提升”、“实施一次召回、提升一个产业”，更好促进国内国际双循环。

同时，为确保各项工作落到实处、取得实效，《通知》要求，各省级市场监管部门要加强组织领导，充分发挥好地方政府质量工作考核这一“指挥棒”的督促激励作用，总结提炼质量基础设施“一站式”服务十大典型案例，做好宣传报道，切实提升市场主体和消费者获得感。

(责编：申佳平、吕骞)