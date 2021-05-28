5月27日，菜鸟发布《2020企业社会责任报告》（下称《报告》），在全力抗击疫情、助力乡村振兴、稳就业促增收、绿色可持续发展等方面，呈现菜鸟践行企业社会责任的进展。

《报告》显示，过去一年，依托物流新赛道，菜鸟搭建救援“绿色通道”，疫情下包机驰援全球150多个国家和地区；助力乡村振兴，在1000多个县设立乡村共同配送中心，方便农产品进城“最先一公里”和消费品进村“最后一公里”；稳就业促增收，直接带动40多万人就业；同时，菜鸟绿色物流实现年碳减排60万吨，积极助力碳达峰、碳中和。

助力乡村振兴

扎实推进“两进一出”，服务3万乡村盘活经济

“太神奇了，心里非常高兴。”2020年“双11”，远在珠峰脚下、海拔4119米的西藏定日县扎西宗乡，48岁的藏族大叔普布收到了人生第一个快递。

5年前，90后陕西小伙杨涛在这里开了一家菜鸟驿站，改变了当地没有快递的历史，当地人也第一次接触到网上购物。

如今，珠峰快递量翻了不止10倍。

珠峰的故事是一个缩影。8年来，菜鸟通过数字化物流降低全球商品运送成本，也在努力用更快更好的物流服务支撑 “双循环”，全力支持“两进一出”（进村、进厂、出海），推动高质量发展。

围绕农产品进城“最先一公里”和消费品进村“最后一公里”，菜鸟对农产品物流中心、共同配送点进行全方位数字化升级，用物流盘活乡村经济，把农业产值留在乡村，让农业增效、农民增收、农村发展，扎扎实实助力乡村振兴。

《报告》显示，目前，菜鸟已在全国1000多个县设立乡村快递共同配送中心，为3万个村设立了乡村快递共同配送站，平均成本降低30%；通过菜鸟乡村产地仓发送的农产品，平均流通成本可以降低0.5元，运输时效提升50%。

接下来，菜鸟将继续升级乡村“两个一公里”物流，在全国20个农产品核心产区增开物流中心。

同时，跨境电商在2020年呈现巨大的市场活力，成为跨境贸易新引擎。新业态蓬勃发展，但疫情造成的物流时效延长、费用不稳定等问题给中国制造出海带来挑战。

依托全球枢纽，通过数字化通关技术、海陆空联运、仓配升级等方式，菜鸟推出“5美元10日达”服务，让跨境中小商家用不到一杯咖啡的价钱，即可实现货通全球。

稳就业、促增收

新赛道带动就业40万，数智物流催生新职业

《报告》显示，包括菜鸟驿站在内，2020年菜鸟直接带动就业近40万人。其中，菜鸟裹裹日常活跃快递员超过17万，菜鸟驿站、菜鸟乡村方便数万家庭家门口就业。

通过开辟新赛道创造新岗位、催生新职业，菜鸟在社区服务、智慧供应链、国际物流等领域，不仅直接带动就业，还带来从业人员收入提升。

其中，菜鸟裹裹方便寄快递的同时，让快递员月均增收可达3000元。以申通为例，超过3.9万名申通快递员接入了菜鸟裹裹服务，月收入平均增加超过3000元，部分快递员甚至固定增收五六千元。

值得一提的是，菜鸟新赛道让更多女性拥有了平等就业的机会。数万名女性加入菜鸟驿站实现了在家门口自主创业，占总数6成；在菜鸟裹裹，女性递员增幅超过20%。

作为物流行业数字化升级的推动者，技术是菜鸟履行社会责任的方式之一。数字物流下，不仅极大降本提效，人工智能、物联网和工业机器人等相关工程技术和管理人员成为“香馍馍”，产生了无人车培训师、机器人训练师等新职业。

绿色可持续发展

引领绿色物流，每年碳减排超过60万吨

据了解，菜鸟联合中华环境保护基金会设立菜鸟绿色联盟公益基金，通过数字化方式进行绿色探索和实践，目前已形成从订单生成到包裹送达的全链路绿色方案。

《报告》显示，仅菜鸟电子面单一项，一年即可减少45万吨碳排放；截至目前，菜鸟地网屋顶光伏电站累计装机总量约100兆瓦，每年可减碳11万吨。菜鸟地网正持续打造绿色物流园群，减少能源消耗，积极实现碳减排，助力碳达峰、碳中和。

过去一年，菜鸟在末端站点新增约2万个绿色回收箱，已覆盖全国31个省区市315个城市，在全国高校，近7成大学生在菜鸟驿站取快递后会把纸箱留下，每年预计可循环再利用快递纸箱上亿个。

同时，菜鸟自主研发的“智能切箱算法”能有效减少“过度包装”，平均减少15%的包材使用，在菜鸟仓一年可“瘦身”5.3亿个包裹。

仅2020年“双11”期间，菜鸟联合500多个品牌开展原箱或0塑料无胶带的环保拉链箱发货，减少使用的超8600万米胶带长度，可绕地球2.15圈。

《报告》还显示，菜鸟还向5000万用户推出了“菜鸟海洋”全民活动，鼓励消费者参与物流绿色行动，助力海洋净化，近期在全国3000多所高校开展进校园活动，吸引近50万大学生参与。

(责编：董童、李源)