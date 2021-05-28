原标题：“旅全球、购好物” 浦发银行旅购联名信用卡全新上线

伴随着上海第二届“五五购物节”的嗨购热潮，以及近期电商平台大势举办的618年中购物狂欢节的预热开购，消费市场呈现强势复苏的态势，形成了新一波全民购物消费浪潮。此前，浦发信用卡已推出一系列促消费的亮点活动，在赢足好口碑的前提下，继续把握品质消费升级趋势，携手旅购共同推出浦发银行旅购联名信用卡，充分挖掘双方平台及资源优势，为消费者带来更优质多元的购物体验。

据了解，浦发信用卡此次推出的旅购联名卡，以“旅全球，购好物”为主题，为持卡人提供了多重权益好礼，例如新户在9月30日前，指定线上渠道办卡的新户持卡人首刷获赠88元刷卡金；新户持卡人若在旅购平台使用该卡消费，还可享笔笔1%返现，最高返100元刷卡金等等。

浦发信用卡相关负责人表示，此次浦发信用卡携手旅购打造联名信用卡，以品质消费为导向，在消费返现、日上优选、会员权益等方面提供多方位福利保障的背后，是对细分客群在网购及跨境购物领域高频需求的深刻洞察。浦发信用卡通过不断推陈出新的金融产品和用卡权益，致力于有效推动信用卡业务走向精细化、场景化，更好的满足大众多元化的金融需求，以及满足持卡人对美好品质生活的期待。

行业人士指出，多元的跨界合作能赋予品牌活力基因。此次浦发银行旅购联名信用卡的上线，通过双方的资源整合与互利共赢，扩大了浦发信用卡在旅游零售领域的金融服务范围。以跨界融合的方式创新和丰富自有金融产品，在一定程度上赋能信用卡现有金融消费生态圈，同时也可以看到，在零售生态和新经济发展的趋势下，浦发信用卡连接旅游零售购物平台的重要举措在释放内需、助力消费增长的同时，为消费经济注入新活力。

(责编：董童、李源)