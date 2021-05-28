人民网北京5月28日电 （黄盛）今日，证监会发行部副主任李维友在证监会新闻发布会上表示，证监会发布《系统离职人员入股行为监管指引》（以下简称《指引》），并将在今年6月1日起正式实施。

李维友表示，该《指引》主要涉及三方面内容：首先明确不当入股情形，证监会系统离职人员利用原职务影响，存在利益输送、不合格股东入股、违规资金入股的属于不当入股；其次是明确核查责任，是否存在离职人员入股情形，属于不当入股的要予以清理，要进行专项说明；三是强化审核监督，建立独立复核制度，一旦发现违法违纪，立即移交有关部门处理。

近年来，证监会不断对突击入股、利益输送、“影子股东”、违规代持等行为进行监管规范。今年2月，证监会发布了《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，进一步压实中介机构责任，加强股东穿透核查披露，强化临近上市入股行为监管，从严惩治违法违规行为。

在今年4月，也有媒体报道证监会系统离职人员突击入股拟上市公司，引发了社会各界关注。证监会对此回应表示，全面排查在审企业，对存在系统离职人员入股情形的，加强核查披露，从严审核把关，同时正抓紧补齐制度短板，系统规范离职人员入股行为。

李维友表示，此次《指引》明确了对证监会系统离职人员入股行为的各项要求，防止违规“造富”；明确了证监会系统离职人员入股拟公开发行上市，或新三板挂牌企业的监管要求；明确靶向监管，压实中介机构责任。

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