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SKG与京东家电达成战略合作协议 布局大健康科技新赛道

2021年05月28日19:41 | 来源：人民网
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众所周知，各平台围绕618大促的竞争越来越激烈，对于品牌而言更是挑战。据悉，国内按摩仪企业SKG和京东家电早在618预热初期就达成战略合作。双方联合发布了新品——挂脖式肩颈按摩仪T5，并就科技大健康下的智能可穿戴垂类市场的开发和渠道销售达成战略合作关系。

据悉，双方将充分利用内外部资源共同构建品牌生态壁垒，持续领跑科技大健康行业，助力行业高速发展，树立行业新标杆。

活动现场。受访者供图

近年来，伴随着“健康中国”理念上升为国家战略，健康产品和健康服务的需求正急剧增加。在过去，大众习惯用国际大牌傍身来彰显个性和品味。而如今，消费者变得理性而成熟，开始关注有深厚文化底蕴和功能实用的本土品牌。提起新国潮，可能很多人想到的是李宁、安踏，但大健康赛道上， SKG作为新国货正在逐渐崭露头角。

有业内人士认为，作为国内按摩仪企业，SKG在科技大健康逐渐走红的市场氛围下，探索高端健康的生活方式。独特的产品属性加之清晰的市场定位，使得SKG在渠道选择上更为慎重。它以新品迭代升级作为与用户沟通桥梁，以创新精神和工匠精神研发智能可穿戴新品，不断在市场上寻求高品质品牌合作，向用户传递着“守护健康更智能”新理念。

据了解，面对科技大健康行业智能穿戴掀起的新风口，京东也在一直寻求与市场稳定的品牌合作。在此基础上，二者不谋而合，开始多次深度合作。数据显示，仅2020年，SKG品牌在京东以实现了同比200%+的高增长，双方在本次发布会上正式签订《价值共生 共赴未来》的战略合作协议。

活动签约。受访者供图

双方一致表示，未来将构建良好的合作模式，不断实现提升与自我提升，进一步推动大健康智能穿戴设备的市场渠道变革，创造更大的新价值，为追求高端健康生活的用户革新健康体验，满足其对舒适经济的更多想象。

为本次发布会的新品，由SKG联合京东家电发布的挂脖式肩颈按摩仪T5也受到各方关注。据悉，其采用了HDI小型化堆叠技术，机身仅有87g，同时还实现了1000Hz的“中频脉冲”和约800万次/秒“高周波”的双频按摩功能，其追求更贴近消费者的审美喜好和使用习惯，也带来更深度更有效的使用效果。（实习生黄多）

(责编：申佳平、吕骞)

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