原标题：联通数科李广聚：构建基于场景数据治理体系 助推数字经济纵深发展

5月26日,由中国国际大数据产业博览会组委会主办,贵州省大数据局、铜仁市人民政府、安顺市人民政府、中国联通承办的“场景大数据高端对话”在爽爽的贵阳隆重召开。联通数字科技有限公司总裁李广聚、联通数字科技有限公司副总裁、数据智能事业部总经理宋雨伦受邀参会,李广聚以《应用场景驱动治理 数据要素释放价值》为主题发表演讲。

李广聚表示,经济学上有一个基础观点,供需决定价格。不是说握有多少数据,就有多高的价值,关键在于这些数据能不能在应用场景中发挥作用,带来价值。如果数据能给经济运行实体带来价值,那么数据本身也就拥有了价值。

他认为,政府现在应该把数据的“三通一平”做到,把数据变成资产,让它创造价值。首先要把世界进行数字化,然后对数字进行治理,单纯的一堆数字是没有价值的,只有经过整理规范,变成可检索、可应用状态的数据才有价值。不管是政府数据、企业数据、医疗数据、交通数据,还是各个行业的数据,要真正把数据用起来,发挥作用,就要把它进行分类、统一治理,这是一段必须要走的路。 所以数字治理是数字化发挥作用的基础。同时,有效的管控好数据安全,是数字化推进过程中一个最重要的基石。

夯实数治能力基石,充分释放数据要素价值

中国联通提出实施聚焦创新合作战略,建设“五新” 联通,对内加快推进全面数字化转型;对外以5G+ABCDEI技术为基础赋能,致力于成为政企客户数字化转型使能者。联通数科作为中国联通的全资子公司,肩负着中国联通科技创新事业和赋能数字化转型的历史使命,在激活数据新生产要素、助推数字经济繁荣发展方面积极发挥引领作用。

数据治理可以说是联通数科的优势领域之一。李广聚表示,首先,联通早在2012年就实现了全域数据集中,成立了集团数据中心,在数据建设方面起步较早。其次,经过多年的沉淀,我们在面对企业管理复杂、数据处理规模大、信息化系统要求方面,积累了大量数据治理经验。在赋能行业客户方面,我们也在政务、金融、文旅交通等行业落地了大量标杆案例。

联通数科通过借鉴国内外数据治理经验,制定了比较成熟的数据治理框架并梳理出一套方法论。基于这套方法论,联通数科以应用场景为切入点,开展了多场景下的数据治理实践,形成有效的“管、控、促、抓、定、立、核、评”的闭环矩阵体系。横向“管”共享场景、“控”数据质量、“促”数据流通、“抓”数据安全;纵向“定”标准规范、“立”指标体系、“考核”供给绩效、“评”质量效果。做到了标准先行、安全底线,在多场景中实现数据全生命周期治理运营。

多领域场景应用,助力产业数字化真正落地

产业数字化是数字经济增长的核心引擎。支撑产业数字化的关键是互联网、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术在传统产业全要素、全产业链中的深度融合应用,并形成新技术创新、新产品培育、新模式应用,最终实现数字经济转型升级。

联通数科秉承“云网融合、数智领先、安全可信、贴身服务”的服务理念,集中打造“物云数智链安”六大创新基础平台能力,在数字社会、数字政府、数字企业、金融科技、工业互联网等领域积累创新应用和实践,助力数字经济发展。

联通数科基于“人口+”多源大数据应用,服务经济治理、社会治理和企业数字化,已服务了国家二十多个部委及众多省市政府部门;在帮助提升政府整体运行效能方面,联通数科以顶层设计为牵引、以创新技术为保障、以丰富的数据管理经验全方位助力“数字广东”建设,首创了政务数据管理新模式;在企业数字化方面,联通数科为企业管理、经营、生产等构建数据采集、存储、分析、服务等能力,消除企业信息孤岛,提升企业管理水平;在供应链金融领域,构建了以金融资源流转为核心、“政银企”一体互动为目标的区域产业信用金融互动生态,为金融机构与中小企业搭建桥梁;在工业互联网领域,联通数科已完成多个5G+工业互联网示范应用,成功搭建全国重点工业园区监测大数据平台、家电、化工等产业集群云平台。

在此次大会的圆桌对话环节,联通数字科技有限公司副总裁、数据智能事业部总经理宋雨伦、腾讯云副总裁罗朝亮、中国政法大学教授、互联网金融法律研究院院长李爱君、全国政协委员、北京国际城市发展研究院院长连玉明、国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广、同方股份副总裁周侠等六位嘉宾,围绕“以场景为载体,以数据为核心”的大数据生态系统建设发展进行了热烈交流。

未来,联通数科将与产业联盟、标准组织等构建数字新生态,继续推动物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与传统行业的深度融合,助力资本、平台、渠道、服务能力升级,赋能政企客户全面数字化转型,携手合作伙伴共绘数字经济治理新图景。

(责编：赵超、吕骞)