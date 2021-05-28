为落实工信部“双千兆”网络协同发展行动计划，满足群众对智慧家庭网络生活新要求。近日，重庆联通面向全市重磅推出了FTTR新一代家庭千兆全光组网服务。

房间的G时代：FTTR让每个房间尽享千兆速率

作为高品质宽带引领者，此次重庆联通推出的FTTR全屋智能千兆光纤组网可将光纤进一步延伸至房间，为每个房间提供千兆高品质网络，以低延时、高可靠的网络实现全屋Wi-Fi千兆全覆盖，从根源上彻底解决家中信号弱的“顽疾”。

与传统家庭组网方式模式相比，FTTR全屋智能千兆光纤组网具备千兆全覆盖、WiFi全漫游、业务全加速以及管理全智能四大优势，能够让每个房间实测速率大于1000Mbps，配套智能光猫最高速率达到1.8Gbps，下行速率达到千兆乃至更高。此外，FTTR组网还能够支持多达16个光纤连接的WiFi热点，全屋无死角覆盖全光WiFi信号，且各类终端设备在移动过程中可以无感自动切换到网络信号最强的Wi-Fi6智能光猫路由器上，实现WiFi信号无缝漫游不掉线。

在Wi-Fi6技术下，采用FTTR全屋智能千兆光纤组网用户的网络WiFi性能提升30%，延时小于10ms，能最大限度同时满足家庭超高清视频、在线教育、云上办公、VR、安防、健康等丰富智能应用高质量体验。通过智能管理平台，用户还可实现对整个家庭网络的可视、可管、可维，用户仅需打开手机APP，便可一键掌控WiFi网络状态，实现一键检测，远程修复。

家庭的新变革：FTTR落地应用推动“千兆小区”普及

万物互联、智慧生活离不开网络基础，目前重庆联通FTTR新一代家庭千兆全光组网服务已经开始在全市推广普及，不少用户已经率先安装体验，提前享受到了稳定的超千兆极致体验。

作为冲刺智慧家庭“最后一米”的全新网络解决方案，FTTR特别适合大中户型、跨层别墅、复式房屋等家庭场景。在重庆市九龙坡区，一位用户家里户型为四室两厅两卫，面积为130余平，虽然该用户已经办理了千兆宽带，但由于原来的1光猫+1路由器的布网方式，实际最高试用网速只能达到600M，而且卫生间、阳台等一些房间死角成为网络覆盖盲区。

接到用户网络升级需求后，联通智慧家庭工程师随后免费上门勘测，依据用户户型及目前存在痛点，设计出一主三从解决方案，即主光猫放置在客厅与餐厅的交界处，其他三个从光猫分别放置在各个房间及客厅电视机旁，从而实现全屋千兆光纤无死角覆盖。测速结果显示，网络安装完成后，在没有墙壁阻挡光猫的情况下，房间网速均超过1000M，光猫间平均切换时常达到59ms，此外工程师们的辛苦付出也收获了用户满意与感谢。

如今，5G、千兆光网引领信息基础设施建设正在不断升级，催生出了众多新业态、新模式，为经济社会发展带来全新动能。面对千兆时代的到来，未来重庆联通将切实发挥网络技术服务国民经济和社会发展的基础性、先导性作用，不断推出更丰富的业务、多样化的终端服务，加速构建智慧家庭新生态，同时也将积极携手业界合作伙伴，持续推进FTTR全光产业发展，使千家万户的每个角落，都能享受稳定的千兆速度，为满足人民的美好生活需要贡献积极力量。

(责编：赵超、吕骞)