当前，以云、AI等为代表的技术与产业正迎来深度融合，给千行百业带来新发展契机的同时，与此前技术革命相比，数字革命的低门槛使得经济发展水平不再成为影响技术传播和发展的决定因素，技术力量不断凸显。

5月27日，华为中国云与计算CMO张鹏在“贵州·进而有为 华为云城市峰会暨贵州数字峰会2021”上表示：“我们生活中每一个重要变化，核心都源于某种技术。技术源于解决问题，发展于商业，但不应止于商业，华为云致力于创造更好的技术，与合作伙伴携手共创美好未来。”

深耕主航道，以技术牵引产业

从企业升级、产业发展再到城市管理，谈及技术发展，无数人会以“喜忧参半”的视角去看待。一方面，技术的出现大大便利了人们的生活方式，但与此同时，技术与人心的“距离感”却迟迟未得到消除。

作为中国最早涉足云计算技术的企业之一，华为云发展之初便重点携手行业合作伙伴，着力构建云生态，在不断推进的过程中，华为云也深刻的意识到，商业的成功不是企业和企业活动的唯一目的。

在分享中，张鹏提出了这样的问题：“在技术发挥力量的同时，技术能否多做一点，能否再有温度一点，能否做得更好一点？”

事实上，华为云在2019年便发起了Cloud for Good行动，力图在商业之外，与合作伙伴一起把5G、云、AI等技术分享给更多需要的个体和组织，赋予技术温度和感性，为社会创造不凡价值。

在深圳，华为云携手医疗企业发起“理性献血 科学用血”行动倡议；在成都，华为云成立川藏“百千万”云大物智人才发展计划；在苏州，华为云与伙伴合作实现污染防治，守护绿水青山；在广州，发布广东省科技型中小微企业上云扶植计划；在厦门，联合厦门市卫健委等发起建设智慧医疗联合行动；在重庆、西安、昆明、合肥，联合高校推出鲲鹏人才培养计划；在武汉，联合企业推动基因行业信息化建设，造福人类健康。

正是这些鲜活的案例，让Cloud for Good逐渐成为一个平台，通过聚合多种技术，与行业需求、行业特性深刻接轨，集合技术优势与平台价值，进一步推动技术普惠。

践行技术愿景，让美好发生

凯文·凯利曾指出，我们的生活中每一个重大变化的核心都是源于某种技术。事实上，技术往往起源于解决问题，发展于商业，但不应止于商业。决定世界如何变化的首要问题是我们将如何使用技术，而不是我们将使用什么技术。

张鹏指出，技术发轫于解决问题，发展于商业，终应致力于为人类谋福祉。“技术不应止于商业，其本质是解决问题，终极追求应该是为人类创造幸福，为社会带来价值。”张鹏说。

在这之中，素有“大数据之都”的贵州正是最好的范本。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，也是“十四五”开局之年，贵州通过加强大数据与脱贫攻坚统筹推进，探索出了一条融合发展的脱贫路；通过与华为云一起打造“一云一网一平台”，实现贵州省、市、县三级政务服务事项100%网上可办，让人民足不出户就可以解决问题。

目前，贵州数字经济增速连续6年位居全国第一，作为“中国数谷”的贵阳，也基于大数据先发优势，推动数字技术赋能各领域融合发展。

在张鹏看来，技术的以人为本，让人民享受到了创新技术的红利，贵州因“数”而“贵”，也正是用技术构建产业、激活经济、惠及人民。

深化四大领域，释放技术价值

中国从不缺乏技术型公司，然而将技术创新贯穿始终却极为不易。从CT到IT，从运营商市场再到企业市场，华为从未停止过对技术的探索，目前，华为技术服务全球30多亿人口，170多个国家和地区。

如今，华为云Cloud for Good行动已走过深圳、成都、武汉、苏州、重庆等20座城市，有300多家客户和伙伴加入了行动，惠及了4000多万人，从一个人，到一群人，再到一座座城，华为云在市场上取得长足进步的同时，也拥有了众多因云而聚的伙伴，持续为各行业注入源源不断的云动能，全力成就每个不凡的选择。

“技术让我们拥有能力与超越技术本身的信心。”在张鹏看来，华为云的发展已经来到了新的阶段，站在新十年的起点，华为云Cloud for Good将专注在探索边界、优化环境、提升品质、关注个体四大领域，在千行百业智能升级的大浪潮中发挥技术的力量。

在探索边界上，中国天眼是目前世界上灵敏度最高的射电望远镜，也是世界上最强大的脉冲星搜寻利器。FAST的工作是365天昼夜不停的采集太空的数据，年数据量达到10PB级，相当一百万部1080P电影的数据，为满足储存及运算需求，中国电信与华为战略合作，为国家天文台提供“宇宙级”超算中心服务，通过高性能计算存储和云网融合的高性能网络服务能力，实现云上科研数据的共享互传和海量的数据分析，用云上科研，帮助中国探索时空的极限。

在优化环境上，以哈尔滨为例，作为中国纬度最高的省会城市，哈尔滨每年有长达四个月的飘雪寒冬，采暖是最大的问题。一些老旧小区因为供暖不达标，导致居民冬季生活困难重重，在2019年至2020年采暖季，哈尔滨太平供热公司与华为联合展开智慧供热的创新实践，基于华为云EI数据分析、算法建模能力和IoT技术，对换热站、单元、住户的运行规律进行画像，实现了1400余万平方米的热网、122座换热站、6.6万用户的热源生产精准预测，构建了一个能感知、会思考、可进化、有温度的“供热智能体”。

在提升品质上，作为高风险行业之一的煤矿行业，招工难度极大，而我国“富煤少气贫油”的资源结构决定了煤炭在我国能源消费中的重要地位，为了助力煤矿智能化转型，满足绿色、高效、安全的三大诉求，华为和合作伙伴一起开发的智能矿山解决方案，通过云、边、端一体化的方式打造矿山安全态势感知与信息共享体系化协同系统，提升整个煤炭的安全生产水平，最终使得煤炭产业走向智能生产、精益管理、安全运营同时，通过智能技术也改善了矿工们的工作环境，让他们坐在明亮的空调屋内就可以工作变成可能，让煤矿产业后继有人。

在关注个体上，如何关爱老人，及时感知他们的安全状况，也是智慧养老的重点工作之一，上海通过为独居老人安装智能水表与智能交互的方式，让老人安心，也让老人的儿女们放心。据第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上的人口数量，比重为18.70%。其中，65岁及以上人口比重达到13.50%，积极地应对人口老龄化，已经上升为我国的国家战略。

“我们常常觉得技术遥不可及，但技术就在我们每个人的身边，让我们去突破，去改善，去发展，去分享爱。”张鹏呼吁，华为云希望与客户，伙伴一起，投身于Cloud for Good行动，挖掘技术更大的力量，探索边界、优化环境、提升品质、关注个体，用创新技术，让美好发生。

(责编：赵超、吕骞)