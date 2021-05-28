5月26日，2021中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）开幕。在上海市城市运行管理中心的指导下，由上海市大数据股份有限公司牵头，上海数字治理研究院承办，在今年数博会上设立上海城市运行“一网统管”主题展区。

城市运行“一网统管”是数字治理的上海方案，今年3月12日，国家公布的“十四五”规划中，明确提出了“城市运行一网统管”。此次在数博会上亮相的主题展区，也是上海城市运行“一网统管”集中“走出去”，向全国推介这一城市数字治理新模式。

展区集合了上海各领域的数字治理应用场景，展示上海如何以经济数字化形成新供给、以生活数字化满足新需求、以治理数字化优化新环境，打造具有全球影响力的国际数字之都。展览现场，不少专业观众对上海“一网统管”的理念和架构，以及如何利用前沿技术对城市进行精细化管理和展台工作人员进行了深入交流。

上海坚持城市治理“全生命周期”理念，观、管、防、一体化推进城市运行“一网统管”建设。目前，“一网统管”以“三级平台、五级应用”为核心，筑牢“王”字型城运架构，完成市本级、16个区、215个街镇三级城运中心建设，并各自作为本级枢纽节点，统筹同级城市运行事项的跨部门协同。比如在市级层面，市城运中心主要是加强顶层设计，重在抓总体、组架构、定标准，依靠兼容开放的框架，汇集数据、集成资源，赋能支撑基层的智慧应用。在市城运中心的系统大屏上，围绕城市“人、物、动、态”几个方面，用海量、多维、动态数据打造城市运行生态体征1700多项，接入了50个部门的185系统、近千个应用，初步实现了“一屏观天下、一网管全城”。

为了更好地赋能上海城市运行“一网统管”平台，今年4月，在上海市城市运行管理中心的指导下，上海数字治理研究院正式成立。研究院将紧密围绕城市数字化转型这项重大战略，聚焦治理数字化，坚持创新实用的整体定位，致力于汇聚国内外数字治理领域的专家资源，从学术研究、理念推广、知识产权申请与保护等方面，深化战略认识，建立各级领导和专业人员数字化治理专业能力培训，积极探索上海数字治理新经验，形成超大城市数字治理新模式，讲好上海故事，打响上海品牌。

(责编：赵超、吕骞)