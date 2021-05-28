5月27日，OPPO正式发布了全新人像视频手机OPPO Reno6系列，不仅人像视频拍摄、外观工艺再次进阶，而且游戏方面也带来更多更好玩的大众化游戏体验。

在设计上，OPPO Reno6系列坚持在外观工艺上不断创新突破，以全新的晶钻3.0工艺打造出夏日的波光粼粼海面；持续在机身轻薄上不断探索极致，以更加精湛的堆叠技艺保持机身的轻薄体验。在OPPO Reno6系列中，OPPO工程师通过定制元器件并优化机身内部结构的方式，在引入新功能的同时，坚持将机身厚度控制在了一个极佳的水平。以OPPO Reno6 Pro为例，在电池容量提升150mAh，且引入X轴线性马达的情况下，其机身厚度仍维持在7.6mm，机身重量仅177g，成为OPPO最轻薄的4500mAh大电量超级闪充手机。颜色上，OPPO Reno6系列还有夜海、月海两款配色，配合上夏日晴海，共同展现出海面不同时段的潋滟波光。

在性能上，OPPO Reno6系列处理器全面升级：OPPO Reno6首发搭载联发科天玑900处理器；OPPO Reno6 Pro升级联发科旗舰级天玑1200处理器；OPPO Reno6 Pro+升级高通旗舰级骁龙870处理器，为游戏体验提供了强大的性能保障。

启动游戏时，用户可通过游戏空间一步直达游戏首页，借助Reno6系列超级闪电启动功能，甚至能够跳过载入动画，真正实现0等待。进入游戏后，OPPO Reno6系列基于AI算法模型打造的无级稳帧技术搭配旗舰级处理器，引入能够“无视”游戏版本，预测游戏负载，自动调节CPU、GPU频率调整性能输出，复杂场景保证帧率稳定，达到节省功耗，平衡系统帧率，持续输出稳定流畅的游戏画面。同时，OPPO Reno6 Pro+上特别加入全尺寸液冷散热VC，控制手机发热，持久保证稳定运行。

不仅如此，OPPO Reno6系列全系采用线性马达，并针对热门游戏适配优化。其中OPPO Reno6 Pro以及OPPO Reno6 Pro+更是采用X轴线性马达，在《和平精英》游戏中能够体验超过200多种的细腻振感。

在拍摄方面，OPPO Reno6 Pro+搭载了索尼IMX766旗舰级传感器，全面覆盖长焦及广角拍摄场景。OPPO Reno6 Pro则搭载6400万水光人像四摄，能够保留画面足够的细节，全面提升拍摄体验。

面向年轻人的视频社交时代，OPPO Reno6系列带来了全面升级的人像视频拍摄体验。OPPO Reno6系列首次搭载AI焕采美妆和焕采光斑人像技术，并联合Bobbi Brown打造定制妆容，助力用户实现上镜自由，展现最美的自己。

OPPO Reno6系列的FDF全维人像视频技术系统再次升级，基于全局底层AI算法的人脸特征点识别技术算法精准度翻倍，人脸检测点从296个升级到635个，从而实现实时检测、实时精准跟妆，“视频不脱妆”。

独家的焕采光斑人像功能，可以将背景光源实时虚化为自然光斑效果，能够一键拍出电影质感视频。OPPO通过AI人体检测与追踪、AI人体与背景分离以及AI景深仿真技术在内的三重AI模型，配合千万级的训练图库，精准识别人体轮廓，实现人体与背景的实时分离，让闪烁的斑斓光影营造出无时不在的氛围感。美颜效果同样是消费者关注的焦点，OPPO Reno6系列采用AI焕采美颜2.0技术，支持智能去瑕疵，黑眼圈痘印都能遮，相当于上了一层清透底妆。

作为发布会的另一个亮点，OPPO还带来了“下一代降噪真无线耳机”OPPO Enco Free2。OPPO Enco Free2搭载个性化降噪黑科技，降噪深度最高可达42dB。个性化听感和北欧丹拿联合调音，带来动人的音质表现。此外还有三麦克风通话降噪、舒适的佩戴体验以及30小时的超长续航。

在价格方面，OPPO Reno6系列提供OPPO Reno6 Pro+、OPPO Reno6 Pro以及OPPO Reno6可选，其中，OPPO Reno6 Pro+ 8GB+128GB版售价3999元，12GB+256GB版售价4499元。OPPO Reno6 Pro 8GB+128GB版售价3499元，12GB+256GB版售价3799元。OPPO Reno6 8GB+128GB版售价2799元，12GB+256GB版售价3199元。OPPO Enco Free2售价599元。

(责编：赵超、吕骞)