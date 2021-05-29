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前4月国企利润总额两年平均增长10%

2021年05月29日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月28日电  （记者曲哲涵）财政部28日表示，前4月全国国有及国有控股企业主要效益指标继续保持较高增速，国有经济运行呈现稳步恢复态势。

　　1—4月，国有企业营业总收入222153.7亿元，同比增长32.2%；以2019年相应同期数为基数，两年平均增长8.4%。其中中央企业126370.9亿元，同比增长27.6%，两年平均增长7.3%；地方国有企业95782.8亿元，同比增长38.9%，两年平均增长9.9%。

　　1—4月，国有企业利润总额13617.8亿元，同比增长2.4倍，两年平均增长10.0%。其中中央企业9610.8亿元，同比增长1.6倍，两年平均增长11.4%；地方国有企业4007.0亿元，同比增长9.6倍，两年平均增长7.1%。

　　1—4月，国有企业应交税费17476.7亿元，同比增长25.9%，其中中央企业12489.2亿元，同比增长21.6%，地方国有企业4987.5亿元，同比增长38.2%。

　　4月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.1个百分点，中央企业66.9%，同比下降0.7个百分点，地方国有企业62.7%，同比上升0.3个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月29日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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