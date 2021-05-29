原标题：数博会：“东数西算” 优化全国数据中心布局

28日，为期三天的2021中国国际大数据产业博览会（以下简称数博会）在贵阳闭幕。在数博会上，国家发改委宣布“全国一体化算力网络国家枢纽节点建设”正式启动，将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏8个区域布局建设全国算力网络国家枢纽节点，重点推动在数据中心布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划，以实现“东数西算”。

近年来，随着各行业数字化转型升级进度加快，特别是5G、人工智能、物联网等新技术的快速普及应用，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算、传输和应用的需求大幅提升，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施。

不过，我国数据中心存在一定程度的供需失衡、失序发展等问题：一些东部地区应用需求大，但能耗指标紧张、电力成本高，大规模发展数据中心的难度和局限性大；一些西部地区可再生能源丰富，气候适宜，但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高等瓶颈，无法有效承接东部需求。

为此，对于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等用户规模较大、应用需求强烈的节点，将重点统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局，实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调和可持续；对于贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大的节点，可以重点提升算力服务品质和利用效率，积极承接全国范围内需后台加工、离线分析、存储备份等非实时性算力需求，打造面向全国的非实时性算力保障基地。

国家发展改革委创新和高技术发展司司长沈竹林表示，构建全国算力网络体系有四个方面考虑：一是引导有序布局，实现数据中心有序发展。二是促进绿色节能，助力实现碳达峰、碳中和。三是推进迭代应用，提升大数据的创新能力。四是体现高效利用，提高算力资源利用效率。专家认为，这对于优化数据中心布局、推动中国数字经济和西部地区发展意义重大。

贵州省政协原副主席、FAST早期科学数据中心主任谢晓尧表示，全国算力网络国家枢纽节点的布局，强调的是“东数西算”，对贵州意义非凡，是贵州在这次数博会中最重要的收获。

作为全国首个大数据综合试验区，目前，贵州运营及在建的数据中心达23个，是全球超大型数据中心集聚最多的地区之一，也是中国南方数据中心示范基地。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商，以及华为、腾讯、苹果等在贵州建设了一批世界级的数据中心。（何星辉、周泓汛、张华）

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