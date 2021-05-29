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“5G+工业互联网”首批重点行业和应用场景发布

2021年05月29日08:12 | 来源：科技日报
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原标题：“5G+工业互联网”首批重点行业和应用场景发布

正式商用两年后，5G正从试点探索转入快速推广阶段。5月27日，工业和信息化部在采矿行业“5G+工业互联网”现场工作会上发布了“5G+工业互联网”首批重点行业和应用场景。

首批重点行业和应用场景涵盖电子设备生产、装备制造、钢铁、采矿、电力等5大行业，以及协同研发设计、远程设备操控、柔性生产制造等十大应用场景。据工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国介绍，截至目前，全国工业企业建设“5G+工业互联网”项目超过1500个，“5G+工业互联网”已成为工业互联网和5G发展进程中产业热情最高、创新最活跃、成效最显著的领域之一。

2019年11月，工业和信息化部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，吹响了产业界加快推动“5G+工业互联网”发展的号角。谈及工程实施一年多来的进展，赵志国表示，在产业基础方面，形成虚拟专网、混合虚拟专网两大既适用于广大工业企业实际需要、又有利于公众5G网络发展的建网模式。同时，在5G芯片、模组、通用网关及公共服务平台等方面部署了一系列项目，加强技术研发和产业化。在融合发展方面，在电子设备生产、装备制造、钢铁、采矿、电力等5个行业率先发展，培育形成协同研发设计、远程设备操控、现场辅助装配、无人智能巡检等10个典型应用场景，助力企业降本提质增效。

为继续推动“5G+工业互联网”深入发展，据悉，工业和信息化部今年将重点抓好产业基础的夯实提升、成熟模式的应用推广、创新模式的深化拓展、产业生态的发展壮大等4方面工作。（崔爽）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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