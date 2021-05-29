原标题：北斗产业新应用观察：时空数据，赋能未来

“北斗+交通运输”“北斗+农林牧渔”“北斗+智能生态”……为期3天的第十二届中国卫星导航年会28日在江西南昌落幕，其间不仅让数万名参展观众畅享“科技盛宴”，也引发人们对北斗产业未来发展的无限遐想。

应用场景“百花齐放”

应用更广泛，成品更多元，是本届年会的一大亮点。基于北斗卫星定位系统高精度定位技术的加持，道路营运车辆实现亚米级定位精度，无人驾驶农机每千米播种作业偏差不超过2厘米……这些技术在人们生产生活中已无处不在。

年会公布数据显示，已有超700万辆道路营运车辆、3.63万辆邮政快递车辆、约1600艘公务船舶、约350架通用飞行器安装使用北斗系统。在北斗赋能下，农机自动驾驶系统已超4.5万台，农机作业监管平台和物联网平台入网设备超40万台，节约用工成本50%。

记者在第十二届中国卫星导航成就博览会现场看到，无论是北斗在手机、手表等大众消费领域的应用，还是在农林牧渔、救灾减灾、智能生态等领域的应用，几乎每个展区都是观众络绎不绝，彰显了北斗应用的需求潜力和市场空间。

融合创新“千帆竞发”

透过本届年会不难看出，北斗系统加速与新技术一体化融合是大势所趋。通“北斗+”“+北斗”正成为中国卫星导航产业的新模式、新业态。

在地质灾害监测领域，上海华测导航技术股份有限公司一款融合卫星导航、大数据、云计算等技术的普适性传感器，正在改变传统的监测模式。

“原来在山体滑坡的自动化监测中，依靠传统传感器，只能提供相对位移数据。”上海华测导航技术股份有限公司副总裁姜春生说，而北斗技术能提供三维坐标和精准时间信息，除了能获得一定时间内的位移变化，也能获取滑坡的速度和加速度，从而对地表的滑坡监测有更精准的判断。

在汽车无人智能驾驶领域，高精地图是其首要前提。“不仅包含道路的路网形状、属性、限制规则等，还包含道路的坡度、曲率，以及高精度的车道、路口、红绿灯、停车位等语义和特征层信息。”百度智驾地图业务部负责人佘党恩说，这首先依赖于通过北斗系统实现对基础数据的采集。

加速融合，有助于倍增发展。北斗系统以优异的功能与物联网、无人驾驶、人工智能、5G、区块链等战略性前沿技术交叉融合，使“北斗+”“+北斗”成为打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系的重要手段，为未来其他新型基础设施建设提供基础性时空数据支撑。

产业升级“一日万里”

日前发布的《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量在14000家左右，从业人员数量超过50万人。截至2020年底，业内相关上市公司(含新三板)已达84家。

“近10年来，我国卫星导航产业总体产值年均增长20%以上，2020年突破4000亿元，预估2025年将达到1万亿元。”中国卫星导航系统管理办公室副主任杨军介绍， 我国已经形成完整、自主的北斗产业发展链条，北斗相关产品已经输出到120余个国家和地区，向亿级用户提供服务。

2020年，北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入。

今年是“十四五”规划开局之年，北斗产业已被列入国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要，从应用场景、融合创新到产业升级，中国卫星导航产业发展已经进入了新时代、迈入了新阶段、迎来了新机遇。（胡锦武、郭杰文、顾天成）

(责编：杨虞波罗、杨迪)