原标题：“数字化”到“数智化”，一字之差会改变什么？

“如果说疫情为这一年的世界社会经济按下了一个暂停键，那么从另外一个方面来说，它为中国的经济数字化转型按下了一个快进键。”5月27日，在2021中国国际大数据产业博览会“人工智能高端对话——AI经济 共享未来”上，主持人杨澜这样说道。

数字化转型，“转”向哪里？专家们认为，今天是一个从“数字化”到“数智化”的时代。

“人工智能”高端对话——AI经济 共享未来现场。 中新网左宇坤 摄

数智化：数字化+智能化

数字化与数智化，仅一字之差，有什么区别呢？

“数智化的核心，是以海量大数据为基础，结合人工智能相关技术，打通原来数据‘端到端孤岛’，结合场景化去解决问题。”科大国创软件股份有限公司执行总经理李飞这样解释道。

也就是说，数智化可以简单理解为是数字化+智能化，是在数字化的基础上的更高诉求。

“数字化主要是数据采集、分析；数智化更多是帮助决策，我们能不能基于神经网络学习，慢慢把人的经验通过智能体给贡献出来。”李飞认为，从数字化到数智化，从技术角度、产业角度都是不断演进和升级，这给我们下一步数字经济发展注入了新的动能。

“数字化转型最核心两点是打破数据壁垒和统一数据口径。”国双科技创始人、董事长兼CEO祁国晟同样认为，数字化转型的本质就是消灭组织里面的信息不对称。

“如果我们有一天做到了全面数字化、全面智能化的时代，有能力全面地、实时地、细颗粒度地掌握整个经济社会运行的所有数据，我们可以非常有效进行经济活动，最后将是生产力、生产关系的又一次革命。”在祁国晟看来，这便是数字化转型的意义。

谁是人工智能“低垂的果实”？

华为中国区计算业务总裁常成给出了这样一组数据：从2015年到2025年，数字经济占比会提升15%-24%；由人工智能计算带来GDP的增长在全球会占到1.2%，在中国更是会达到1.67%。以此计算，这就意味着在2030年之前，这个产业基本是万亿级产业，甚至是两万亿级的产业。

“整个产业界和投资界纷纷投入人力和物力，所以人工智能到今天是非常明确的爆发点。”常成认为。

再这样一个飞速发展的产业里，人工智能最快的应用场景会是什么？

“我觉得这个领域很明显，就是规定的大型设施设备的自动化人工智能维护，或者是大型中型设备维护。这样的活动需要大量的人去巡检、判断，这是一个成本项、费用项。因此这个东西很容易智能化，既方便管理又能省钱。”祁国晟认为。

商汤科技副总裁张果琲认为，最容易落地的是自动驾驶。“我们现在看到自动驾驶车辆的技术成熟，一是速度非常快，二是产业化非常快，新能源汽车带来整套汽车产业的变革，这里面空间是很大的。”

“我感觉，落地最快应该是影响人们日常生活，有大量使用量的、大量数据的行业，衣食住行都会有。“清华大学国强教授、智能产业研究院首席研究员聂再清表示，比如说个性化推荐，就是大规模影响用户带来价值的东西。

“同时，我看到最有前景但不一定是最快的，是‘生物世界的数字化’，比如制药行业，我觉得这是我看到人工智能很大价值的行业。”聂再清说。

真正的人工智能还未到来

对于依赖于超强算力的人工智能，耗能问题也成为了行业关注点。海信集团高级副总裁、海信智能科技集团总裁陈维强就对此“泼了盆冷水”。

“我想，真正人工智能还没有到来。”陈维强认为，高耗能代表着现在我们并没有突破进本性的人工智能技术，这个角度上看，人工智能还是任重道远。

陈维强说，现在的人工智能能给各个行业带来价值，是因为它能够通过数据的暴力计算，凭借算力、芯片这些相对廉价的东西，来提供高识别率以达到节能的效果，但这并不是真正的“人工智能”。

不过，问题还是要在发展中解决。源讯(Atos)中国地区副总裁孙冀军就认为，从另一个角度来谈人工智能对绿色的意义，人工智能是对人类数据和过去经验的总结，通过人工智能可以降低我们未来运营的成本，包括一些重复计算的工作，包括解决数据孤岛、打通数据一致性。

“除了管理以外，我们通过零复制或者低成本复制方式，就是人工智能方式，反而能够大大提升我们在碳排放的管理和节省。”孙冀军认为。

“对每一个行业来说，不是你想不想变化，是这个变化已经来敲你的门，而且已经破门进入了。”正如杨澜所言，技术上的革命，与思维和认知的革新，都在数智化的进程中展开。(左宇坤)

(责编：杨虞波罗、杨迪)