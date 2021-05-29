人民网北京5月29日电 （记者孙博洋）日前，记者从市场监管总局（国家标准委）获悉，一批涉及儿童、冬奥领域相关重要国家标准集中发布。

市场监管总局相关负责人表示，“六一”儿童节将至，又正值筹备冬奥会的关键时期，本次发布的国家标准，紧紧围绕儿童、冬奥会相关领域，发挥“标准为民”“标准护苗”的作用，助力冬奥成功举办。

儿童相关领域涉及纸尿裤、玩具、奶嘴等用品

据了解，在婴幼儿用品方面，新修订发布的《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》国家标准，针对消费者反映强烈的“回收料”“漏尿”“红屁股”等问题，对婴儿纸尿裤产品的安全性和舒适性进一步提出要求，有助于提高纸尿裤产品质量。

《婴幼儿腰凳》国家标准对婴幼儿腰凳考核要求进行了明确规定，可有效避免婴幼儿腰凳因使用不当对婴幼儿骨骼发育造成影响，降低婴幼儿跌落或窒息的风险。

《液体硅橡胶 婴儿奶嘴用》国家标准对婴幼儿奶嘴材料的拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度及回弹性等作出规定，有效保证奶嘴在使用过程中不被撕咬损坏，并增加了挥发性化合物含量要求，规避安全风险。

《柔巾》国家标准对深受妇幼消费者喜爱的柔巾产品的柔软性、甲醛含量、pH值、异味、农药残留量、微生物等指标作出明确规定，满足消费者对婴童擦拭类产品的高品质要求。

《婴童浮力泳装》国家标准主要对浮力性能和穿戴时整体完整性两大方面提出要求，保证婴幼儿在水中不易溺水，防止救助时因浮力性能等泳装质量问题而导致的二次伤害发生。

在儿童玩具方面，新修订发布的《玩具适用年龄判定指南》国家标准，根据不同年龄儿童的发育、运动、认知和行为特征，推荐适用的玩具类别、玩具描述和示例，有助于消费者挑选更适合儿童年龄的玩具产品，以减少玩具可能造成的儿童伤害事故发生。

《玩具中塑化材料及可放入口中产品的判定指南》国家标准设计和研发了一种能够模拟儿童口腔尺寸的模板，进而对“可放入口中”产品给出了定义，提高儿童玩具产品安全性。

在儿童用眼健康方面，《视疲劳测试与评价方法》2项系列国家标准，有利于改善因长时间使用电子显示器或不合适照明灯具引起的视疲劳问题，促进视觉显示终端或照明产品的研发改进，保障青少年和儿童用眼健康。

冬奥领域涉及仿真冰场、消防、安全标志等

在冬奥相关领域，《仿真冰场 通用技术要求和试验方法》国家标准对满足冰上运动功能、保障运动者安全以及安装规范性等方面进行了规范，有利于全民健身冰雪运动的可持续开展。

《冰雪运动场所用安全标志》国家标准，将冰雪运动场所中的风险信息图形化，利于风险信息的识别和迅速传达，为危险性较高的冰雪运动提供安全保障。

《人员密集场所消防安全管理》国家标准，在冬奥会期间将为公众较为聚集的宾馆、饭店、客运车站候车室、民用机场航站楼、体育场馆等场所提供消防安全管理规范，提升人员密集场所的消防安全管理水平，防范火灾发生、减少火灾危害，保障冬奥会的顺利举办。

而《志愿服务组织基本规范》国家标准，将极大促进志愿者在组织化保障和专业化支持下，更加规范有序地服务社会，为2022年北京冬奥会成功举办作出积极贡献。

(责编：杨虞波罗、杨迪)