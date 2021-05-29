人民网北京5月29日电 （记者孙博洋）27日，市场监管总局依法对社区团平台“十荟团”不正当价格行为再次作出顶格罚款，并责令其停业整顿。28日，市场监管总局相关负责人就此回应了记者相关提问，并对案情细节进行了介绍。

据了解，2020年下半年以来，大型互联网平台涌入社区团购市场，利用资金、流量、数据等优势，以低于成本的价格倾销商品，迅速扩张、“跑马圈地”、抢占市场、无序竞争。市场监管总局相关负责人表示，这种不正当价格行为，严重破坏了正常的市场价格秩序，损害了公平竞争的市场环境，给线下社区经济造成冲击，损害了守法合规经营的中小企业及个体工商户的利益，长远上也会损害消费者的利益。

再次被顶格处罚原因在于触及多条“从重处罚”底线

对于监管部门为何会对社区团购平台“十荟团”开出了“顶格罚款+江苏区域停业整顿3日”的重磅罚单，该负责人表示，市场监管总局坚决落实中央经济工作会议关于“防止资本无序扩张”的重要部署，及时遏制社区团购市场竞争乱象。今年3月3日，对5家社区团购企业不正当价格行为分别作出顶格罚款，同时责令“改正违法行为”。此后，相关企业均提交了整改情况报告。 4月下旬，结合日常价格监测和相关举报线索，监管部门发现“十荟团”并未完全落实整改承诺，其江苏区域仍存在大量低价倾销、价格欺诈行为，且行政指导会1个月整改期满后依然持续。经深入调查取证，确认相关违法行为属实。鉴于其“违法行为严重”“社会影响较大”“屡查屡犯”等法定从重情形，在依法予以顶格罚款的基础上，责令其“江苏区域停业整顿3日”。

“对‘十荟团’开出重磅罚单，一方面体现了依法行政的法治思想，另一方面也考虑到停业对供应链商家的影响，责令‘十荟团’3日内尽快完成整改，也能最大限度保护供应链商家的利益。这是市场监管总局成立以来，首次开出比单纯罚款更高的‘罚单’，彰显了市场监管部门重拳治乱的决心。 ”该负责人对记者说表示。

持续加大监管执法力度 “屡查屡犯”将遭重罚

据该负责人介绍，“十荟团”案件中，该平台主要涉及两方面的问题，一是通过巨额补贴，以低于进货成本价格销售商品的“低价倾销”行为；二是利用欺骗性的语言、文字等标价，诱导他人与其交易。

“从调查情况看，本案违法事实非常清楚。在调查过程中，监管部门依法提取了‘十荟团’有关价格行为的商品页面、相关财务数据及服务协议等资料，依法对其负责人进行询问，对资料进行认真梳理分析，对补贴金额进行反复核算。同时还根据案件具体情况征求了相关方意见，延伸调查了供应商、‘团长店’等经营者。调查显示，‘十荟团’不正当价格行为事实清楚、证据确凿。 ”该负责人告诉记者。

该负责人表示，从之前查办的一系列案件不难看出，市场监管总局持续加大监管执法力度，对所有市场主体都是一视同仁的。不论线上线下、不论规模大小，只要违反了相关法律规定，破坏了市场经济秩序，损害了其他经营者、消费者合法权益，就要受到法律的制裁。

据介绍，5月27日，市场监管总局召开了相关企业提醒告诫会，当面向“十荟团”送达了《行政处罚决定书》，要求参会企业引以为戒，举一反三，全面开展自查自纠。不能无视法律法规，必须合规经营。不能无视商业道德，必须严格自律。不能无视监管要求，必须全面整改。再发现屡查屡犯违法行为的，市场监管总局将依法从重处罚。参会企业一致表态，将立即开展自查，全面加强整改。

交罚款不是“护身符” 要敬畏法律、遵循监管

该负责人透露，这次“十荟团”违法行为线索，是来自行业协会商会的举报。“对社区团购等互联网领域的监管，离不开市场监管部门与行业主管部门、行业协会商会，以及社会公众的共同监督、协同共治。”他表示，下一步，市场监管总局将继续对社区团购市场竞争状况保持高度关注，保持监管执法力度不放松，坚决维护市场价格秩序。

该负责人表示，互联网企业有资本、流量、规模优势，希望能够自觉承担应尽的社会责任，把更多精力放在技术创新上，放在产品和服务的开发上，放在与小微企业和个体工商户的合作共赢上，放在给消费者提供更好的服务和消费体验上，共同促进平台经济行稳致远、繁荣发展。

该负责人同时也郑重提醒其他相关企业，创新无止境，经营有红线。一定要敬畏法律、遵循监管，自觉守法依规经营，自觉维护经营秩序。千万不要想当然地以为交了罚款就买到了“护身符”，这样的“护身符”靠不住。

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