人民网北京5月29日电 （杨曦）国家统计局27日发布的工业经济效益月度报告显示，前四月份工业企业利润延续了去年下半年以来较快的增长态势。

1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润25943.5亿元，同比增长1.06倍，延续了去年下半年以来较快增长态势；与2019年同期相比，利润增长49.6%，两年平均增长22.3%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，今年以来，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固，市场需求持续恢复，工业企业生产经营稳中向好，利润总额继续保持较快增长，企业质量效益不断提升。

市场需求持续恢复，利润总额较快增长

4月份，规模以上工业企业利润同比增长57.0%，两年平均增长22.6%，比3月份加快10.7个百分点，表明工业企业利润的高增长仍在延续。4月份，规模以上工业企业利润环比增长8.1%，仅次于去年4月复工复产期间的环比回升幅度，远远高于历年季节性的负增长，反映企业盈利继续改善。

对于利润保持较快增长的原因，财信国际经济研究院胡文艳认为，“量增、价升、成本降”三因素共同导致利润修复再提速。一是量的方面，受益出口走强和国内投资需求持续修复，工业生产边际提速，为盈利改善创造了有利条件。二是价格方面，受国际大宗商品价格上涨影响，1—4月份工业生产者出厂价格指数（PPI）和生产资料价格指数较1—3月份大幅提高，是推动工业利润改善的重要原因。三是成本方面，受益产销双旺和上游利润率改善，工业企业单位成本压力继续缓解，其中，受益大宗商品价格上涨，上游行业的单位成本改善尤为突出。

中信证券发布的研报分析，工业品价格上涨是近期工业企业利润高涨最核心的因素，出口、内需的高景气也是必要的支撑。剔除基数效应以及3月的扰动之后，1—4月的工业企业利润两年平均增速表现强势且平稳。往后看，预计工业企业利润增速短期仍可以维持在较高水平。

生产经营稳中向好，多数行业增长强劲

从行业维度看，各行业利润普涨，盈利均好于去年同期。1—4月份，41个工业大类行业利润同比均增加（或扭亏为盈、减亏）。其中，有10个行业利润增速超过100%，占24.4%；有14个行业利润增长50%—100%，占34.1%。与2019年同期相比，有30个行业实现利润增长，占73.2%。

此外，工业企业营运能力也有所改善。4月末规模以上工业企业产成品存货同比增速比3月末回落0.3个百分点，连续两个月回落。产成品存货周转天数今年以来持续减少，4月末比3月末减少0.4天。

华创证券分析师周冠南表示，上游行业中，煤炭、有色金属矿和非金属矿采选业利润增速较1—3月有所改善，主要是由于供给端偏紧、价格维持高位，同时建筑施工仍处于旺季，水泥需求持续释放；中游材料制造业中多数行业累计利润维持高增，4月下游工业生产增速仍在强势区间，价格因素对有色、黑色冶炼、化工企业的盈利修复贡献依然较大；下游行业的利润增速整体低于全行业平均，但医药制造业、电子设备持续维持高增，此外，纺织业增速降幅收窄，一定程度上与东南亚国家疫情反复，纺织品订单回流有关。

下阶段，稳健复苏的态势有望延续

展望下阶段，胡文艳预计，未来工业企业利润有望延续较快恢复态势，但增速或高位趋稳趋缓。一方面，受疫苗接种范围扩大和低基数效应影响，国内PPI价格和服务消费大概率继续向上修复，对工业利润形成较强支撑。但另一方面，大宗商品价格高位运行将加大中下游企业成本压力；加之国际形势错综复杂下出口继续大幅走强概率不大，对生产的拉动作用或边际趋弱；企业效益改善不平衡矛盾依旧突出，或共同制约利润修复高度。

中金公司的研报认为，近期随着大宗商品保供稳价政策密集出台，工业品价格上涨动能有所减弱，钢铁、煤炭价格降幅较为明显，但总体工业品价格5月可能仍然高于4月。往前看，预计PPI环比涨幅可能放缓，但未必开始趋势性下跌，工业企业利润率可能继续改善。

华西证券的研报分析，截至目前的高频微观数据来看，主要工业品除原油外价格同比均继续上升，预计PPI同比将在5月迎来高点。同时，近期高炉开工率稳中有升，预计5月工业增加值将延续稳健复苏态势。综合工业生产及价格因素，预计5月工业企业利润继续位于高增速区间。

“下阶段，要科学精准实施宏观政策，扎实做好大宗商品保供稳价工作，不断巩固经济稳定恢复基础，推动工业经济持续健康发展。”朱虹强调。

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