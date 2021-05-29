人民网北京5月29日电 （记者毕磊）据国家发展改革委网站消息，自2021年5月14日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，5月28日的前10个工作日平均价格与5月14日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。据悉，这也是国内成品油价格调整年内第二次搁浅。

据记者了解，2021年，国内成品油已经进行了十次调价，呈现“七涨一跌二搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2021年6月11日24时开启。

国家发改委价格监测中心预计，短期内油价重心将在震荡中略有上移。一方面随着疫苗接种范围的逐步扩大，全球经济正处于持续恢复进程，其中发达国家复苏态势强于发展中国家，原油需求稳步增长的方向总体较为明确。叠加北半球夏季出行高峰来临，油价在一定程度上将获得支撑。但影响油价走势的不确定因素仍然较多，印度等部分亚洲国家疫情防控形势严峻，美伊核谈判结果仍存变数，墨西哥湾海上油田气象条件多变，以上因素将分别在供需两端对油价带来扰动。

卓创资讯分析师张肇欣表示，目前市场对全球需求增长持乐观预期，在进行市场定价后，利好因素依然占据主导，后市向好格局不变，短期国际油价或呈现偏强走势。

对于后市，金联创分析师邹雪莲称，市场对于全球原油需求增长仍持乐观预期，但美伊谈判进程仍左右市场情绪，因此预计短期国际油价或维持高位震荡，变化率窄幅波动。整体而言，国内汽、柴油行情缺乏大幅上涨动力，预计短期内维持区间整理为主。

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