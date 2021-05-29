人民网北京5月29日电 （记者毕磊）“自然资源部将坚持国产卫星数据规模化应用，使其成为拓展自然资源调查监管核心技术能力的主要业务信息源，有效支撑自然资源数量、质量、生态状况及变化趋势监测。”昨日，在资源三号03星在轨交付仪式上，自然资源部相关负责人表示，资源三号03星正式投入业务化运行，之后将为国民经济建设和社会发展提供基础性数据保障。

据记者了解，资源三号03星于2020年7月25日成功发射，是自然资源部作为主用户的重要自主卫星数据源，其突出优势在于三维立体测量，可有效获取高分辨率立体影像、全色多光谱影像和激光测高数据，显著提升1:5万比例尺测图及更大比例尺地理信息更新能力。星上搭载了三线阵立体测绘相机、多光谱相机、激光测高仪等有效载荷，正视全色相机分辨率为2.1米，前后视相机分辨率优于2.7米，多光谱相机分辨率优于6米；前后视相机的基高比为0.89，立体影像重叠度优于90%；卫星影像有效覆盖宽度大于50千米；激光测高仪单点测高精度预计优于1米，点间隔约3.6千米。

“在耕地管理工作中，通过资源三号03星，不仅能知道这块地在哪儿、有多大，还能知道这块地是不是坡耕地，坡度是多少；用于地质灾害体的调查监测，不但能提供灾害体地质地理特征，还能定量估算灾害体体积等关键参数。”该负责人告诉记者，资源三号03星与在轨的01星、02星实现三星组网运行，重访周期可从原来双星的3天缩短到1天，2米分辨率光学立体影像和平面影像对全国或重点区域的年度、季度、月度覆盖能力进一步提高。

在轨测试表明，资源三号03星在自然资源调查监测、生态环境监测、防灾减灾等方面具有应用优势。作为自然资源常态化季度遥感监测的重要数据源，有效支撑了卫片执法督察和耕地保护等多项业务；资源调查监测方面，用于矿产资源开发环境遥感监测、区域遥感地质调查和地质灾害调查与监测、植被覆盖度应用分析和森林树高测量等行业应用；生态环境监测方面，用于生态保护红线区遥感监测、环境监管等生态环境行业应用；防灾减灾方面，用于洪涝灾害高发区水体监测和重点区域风险监测、地震危险区承灾体调查和地震灾害遥感评估等应急管理行业应用。同时，卫星在交通运输、住房和城乡建设、农业农村等行业有广阔的应用前景。

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