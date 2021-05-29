人民网北京5月29日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，5月28日，资源三号03星在轨交付仪式在北京举行，这标志着该卫星正式交付自然资源部投入业务化运行。

据了解，资源三号03星于2020年7月25日成功发射。自然资源部国土卫星遥感应用中心会同卫星、测控、地面等各大系统建设单位，共同开展了卫星成像计划制定、拍摄、接收、处理、分发、应用等全流程测试，开展了辐射定标验证、几何检校试验以及激光检校外场试验，实现了激光测高和立体影像产品标准化处理，同时联合交通、应急、生态、农业、住建、地震、林草等用户部门开展了多个行业应用测试，顺利完成了全部在轨测试内容。

自然资源部相关负责人表示，资源三号03星是自然资源部作为主用户的重要自主卫星数据源，其突出优势在于三维立体测量，可有效获取高分辨率立体影像、全色多光谱影像和激光测高数据，显著提升1:5万比例尺测图及更大比例尺地理信息更新能力，为国民经济建设和社会发展提供基础性数据保障。

“资源三号03星与在轨的01星、02星实现三星组网运行，重访周期可从原来双星的3天缩短到1天，2米分辨率光学立体影像和平面影像，对全国及重点区域的年度、季度、月度覆盖能力进一步提高。”该负责人表示，自然资源部将坚持国产卫星数据规模化应用，使其成为拓展自然资源调查监管核心技术能力的主要业务信息源，有效支撑自然资源数量、质量、生态状况及变化趋势监测。并将联合各相关单位，做好卫星数据应用潜能的挖掘，同时面向未来，拓宽行业卫星应用，全面推进自然资源卫星应用技术体系建设。

在轨测试表明，资源三号03星在自然资源调查监测、生态环境监测、防灾减灾等方面具有应用优势。

“作为自然资源常态化季度遥感监测的重要数据源，其有效支撑了卫片执法督察和耕地保护等多项业务；在资源调查监测方面，其将用于矿产资源开发环境遥感监测、区域遥感地质调查和地质灾害调查与监测、植被覆盖度应用分析和森林树高测量等行业应用；在生态环境监测方面，将用于生态保护红线区遥感监测、环境监管等生态环境行业应用；在防灾减灾方面，将用于洪涝灾害高发区水体监测和重点区域风险监测、地震危险区承灾体调查和地震灾害遥感评估等应急管理行业应用。同时，卫星在交通运输、住房和城乡建设、农业农村等行业也有着广阔的应用前景。”该负责人说。

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