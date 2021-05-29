人民网北京5月29日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，为强化排放源头控制，减少尾气排放污染，2021年7月起，我国将全面实施重型柴油车国六排放标准。

生态环境部新闻发言人刘友宾对记者表示，我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准，2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。今年7月1日，重型柴油车国六排放标准的实施，标志着我国汽车标准全面进入国六时代，基本实现与欧美发达国家接轨。

刘友宾介绍道，与国五标准相比，重型车国六标准要求进一步加严，氮氧化物(NOx)和颗粒物限值分别减低77%和67%。在降低污染排放的同时，排放标准的升级，也促进了我国排放控制技术与世界标准接轨升级，助力我国汽车和相关零部件行业对外发展。

记者了解到，为推进标准顺利实施，我国汽车生产企业和相关零部件配套企业开展了大量准备工作，已有38家发动机生产企业的922款发动机、735家汽车生产企业的23744个车型按照重型车国六标准要求完成了开发和验证，能够满足市场需求。

刘友宾谈到，对于车主来说，购买国六车辆将具备长期的优势。一是重污染天气应急期间，国六车和新能源车一样具有通行优势，另外越来越多的大型优质企业，为了履行社会责任，优选国六车进行运输。二是使用成本更低，国六标准中首次增加质保要求，后处理装置等部件发生故障或损坏而导致排放超标，由生产企业负责维修，无需车主承担费用。同时，国六标准提出了排放和油耗联合管控要求，不会产生油耗增加的问题。三是车辆年检省时省事，国六标准要求重型车生产企业安装排放远程监控设备，对于远程监控排放合格的车辆，可以根据地方政策免于环保上线检验，这将有效降低检测时间和费用。

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