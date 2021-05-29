孙阳 栗翘楚

近日，纸张价格大涨、纸厂停产等消息冲上热搜。

5月份以来，国内主要文化纸企业和贸易商发布多张涨价函，其中文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。但这一涨幅仍不及上游原材料纸浆价格的一路高涨，浆价和纸价的倒挂，让部分小型造纸企业宣布停工。

本轮纸价上涨主要受到哪些因素影响，下一步纸张价格将呈现何种走势，各方应如何应对此轮纸价波动？

人民网财经在采访调查中发现，纸张价格接连上涨，是市场需求增加、纸浆价格攀升以及废纸原材料供应减少等多重因素导致。目前，政府、企业已积极采取应对措施，做好保供稳价。

业内分析认为，纸价上涨对居民消费价格的传导影响有限，纸业再迎涨价潮的可能性较小，市场将回归产业本身的淡旺季常态变化。

纸企先后宣布涨价 对居民消费影响有限

近期，文化用纸、包装用纸纷纷涨价，文化用纸价格从6500元/吨涨至13000-14000元/吨，其中晨鸣纸业、太阳纸业、华泰纸业、仙鹤股份、江河纸业等多家纸企发布了多张涨价函，涨价幅度在200元-2000元/吨不等。市场上部分生活用纸产品出厂价也上调了10%-20%。

建信期货能化分析师郑玮在接受人民网财经专访时认为，本轮纸张价格上涨原因主要有以下几个方面：一是目前造纸产业处在上行周期中；二是“禁塑令”和“禁废令”政策实施，带来新的包装纸需求；三是原料成本上涨挤压中小纸厂利润，从而出现了被动涨价。

山东天和纸业有限公司财务总监石玉民接受人民网财经专访时表示：“当前，由于国内外市场需求不稳定，特别是疫情对全球生产生活影响较大，企业会根据市场需求变化适时调整不同品种、不同类别的产品价格。”

纸浆价格上涨，是否会向居民消费价格传导？

万博新经济研究院院长滕泰接受人民网财经专访时表示：“大宗商品价格的上涨首先会影响下游的企业利润，对于下游那些处于垄断竞争格局的企业而言，有一定的涨价需求；对于下游处于过度竞争、完全竞争领域的企业，继续向下游传导涨价则会损失市场份额，因而企业可能会牺牲利润保市场份额，对下游消费品的影响比较小。”

中大期货研究院纸浆研究员张韬认为，纸浆价格跟随上游的大宗商品价格一起上涨，纸张价格形成跟随上涨。但纸张消费主要分成两个行业，纸箱纸盒等包装纸行业更多是针对B2B行业；而生活用纸和文化纸则是针对居民消费，属于B2C行情。因此，纸价上涨会向居民消费价格传导，但影响程度有限。

纸浆期货价格速跌 纸价走势怎么看？

5月24日，国家统计局发布的最新一期流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，相较5月上旬，5月中旬有33种产品价格上涨，13种下降，4种持平，其中纸浆价格环比下跌0.3%。从27日的期货市场来看，除纸浆领跌之外，苯乙烯、沥青、生猪、棕榈油、尿素等也有不同程度的下跌，跌幅在1.7%-6%之间。

5月27日期货市场跌幅榜。图片来源：Wind

郑玮认为，5月以来，造纸业逐步进入传统淡季，造成了近期纸浆期货价格的加速下跌。郑玮进一步分析表示，近期大宗商品处在前期过热上涨后的回撤阶段，而纸浆期货4月并没有跟随同步上涨，价格维持窄幅变化；而造纸产业传统淡季的集中反馈，叠加国内宏观政策的收紧，出现了纸浆期货短期的价格速跌，这波下跌是合理的也是必然的，未来1-2个月，市场将回归产业本身的淡旺季变化。

短期内，是否还会出现纸张涨价潮？

“可能性不大。”山东省巨野县天丰纸业有限公司经理田信文在接受人民网财经专访时表示：“当前进口木浆价格正在逐渐降低，纸张价格也在回落。另外一方面，人民币对外汇率不断升值，购买力持续增强，也帮助企业降低了进口木浆的成本。”

中信期货纸浆研究员李青接受人民网财经专访时认为，纸张价格未来将呈偏弱趋势。从终端层面来看，6、7月份是多数成品纸的需求淡季；从供应层面来看，国内几大纸种，如生活纸、铜版纸等本就是产能大于需求的行业，1-4月相关企业开工水平较低。因此，纸业市场本身没有较强动能在当前环境中推高产品价格。此外，纸浆价格在最近一个月连续下跌，成本端也不支持价格上涨。

保供稳价多措并举 纸企自身如何破局？

应对大宗商品和原材料价格上涨已成为当前政策的重要关切。

5月26日召开的国务院常务会议指出，要多措并举帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价影响。支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。打击囤积居奇、哄抬价格等行为。

天眼查数据显示，我国现有近22万家企业状态为在业、存续、迁入、迁出的造纸相关企业。其中，46%为个体工商户，45%为有限责任公司，且大多属于小微企业。

面对原材料价格波动，一方面各级政府正着力在进一步降低中小企业成本和稳价格上出实招；另一方面一些纸浆采购大户也在积极采用市场化办法寻求破局。

张韬表示，面对原材料价格上涨，国内企业应扩大国内外的纸浆产能来应对，近期包括玖龙、晨鸣等在内的国内大型浆纸企业都推出了纸浆新增产能计划，同时也有不少企业选择在东南亚布局再生纸浆产能。

“虽然产业链上游的纸浆、物流、能源等价格上涨，直接导致企业的生产成本增加，但今年政府对小微企业的税收优惠力度很大，我们今年一季度减免了11.26万元的企业所得税，有效缓解了公司资金流压力。下一步，公司将持续走循环经济模式，从废纸回收利用上再下功夫，提高废纸浆使用率，进一步增强产品竞争力。”田信文说。

据了解，一些纸浆企业利用期货市场进行套期保值以规避价格波动风险。例如金太阳和山鹰国际在4月下旬相继发布公告称，为降低原料价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险。

“纸浆作为造纸业中重要的原材料，企业可以利用纸浆期货平滑原料价格波动带来的市场风险，即在完成原料采购的同时，利用纸浆期货对现货库存或者在途库存进行保护。未来，随着上市纸产品相关期货、造纸产业链品种逐步完善，企业可以更加灵活运用期货衍生品工具，锁定纸张生产利润。”郑玮说。

李青表示，市场上所谓的“纸价的暴涨”可能更多的是基于当前价格与前年价格来对比的。从今年来看，不少调研机构了解到企业并没有针对于成品纸采取进一步的动作，基本都是“用多少买多少”的状态。

(责编：杨虞波罗、杨迪)