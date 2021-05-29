人民网记者 杜燕飞 李彤

今年以来，钢铁价格的快速上涨引发社会关注。造成钢铁价格上涨的原因是什么？钢铁价格的上涨带来哪些衍生影响？未来钢铁价格的走势会怎样？

钢铁价格“过山车” 导致下游产业成本激增

据中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）监测，从今年年初到5月中旬，国内钢材价格走出了一波上涨行情。截至今年5月14日，国内钢材综合价格指数（CSPI）报174.81点，较去年年末上涨40.4%；长材价格指数报179.56点，较去年年末上涨42.2%；板材价格指数175.07点，较去年年末上涨38.7%，已达10余年历史高点。

5月份以来，进口铁矿石价格屡创新高，截至5月21日，62%澳洲粉矿当月进口均价已高达213.44美元/吨，5月12日更是创下了230.59美元/吨的历史价格纪录。

数据来源中钢协提供。

谈及本轮钢材价格上涨的原因，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创对人民网记者表示，欧美发达经济体扩张性的量化宽松政策带来外溢效应，催生了世界范围内原材料价格上涨的预期和趋势。同时，我国经济发展韧性强，“十四五”开局良好，出口强劲、制造业投资有支撑、消费持续边际恢复，这些也拉动了钢材需求的增长，催高了钢材价格持续走高。

“铁矿石的上涨幅度大于钢材价格上涨幅度，对推高钢材制造成本形成强拉升，这是钢材价格上涨的重要因素，而铁矿石等期货的金融属性使得市场存在投机因素，助推了价格持续上涨。”李新创指出，产能产量双控、环保限产和钢铁去产能“回头看”等措施，也增加了市场对钢铁供给减量的预期，提升了钢价上涨的预期。

“面对钢材价格不断创出新高，下游用钢行业的成本压力明显，不仅面临着成本增加的困难，更加严重的是资金短缺和占用增加。部分下游企业成本转移能力较弱，钢材价格上涨已经造成企业利润大幅减少乃至亏损，采购钢材意愿也会逐渐降低。”李新创表示。

政策举措管控有效 抑制价格持续上涨

值得注意的是，近期大宗商品价格不断上涨带来的不利影响，引起了国家有关部门高度重视。

5月12日，国务院常务会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。5月19日，国务院常务会议提出，要做好大宗商品保供稳价工作，遏制价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。5月26日，国务院常务会议要求，做好大宗商品保供稳价工作，打击囤积居奇、哄抬价格行为。同时，5月23日，国家发改委、工信部、国资委、市场监管总局、证监会联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，要求企业带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。

兰格钢铁研究中心研究员王静认为，国家采取措施调控大宗商品价格，一方面中下游行业面临巨大的成本压力，尤其中小企业生产经营比较困难；另一方面，如果向居民消费价格传导，会影响消费稳定恢复。“在经济恢复不均衡、基础不稳固的情况下，大宗商品价格过快大幅上涨，不利于经济向常态化回归。”王静说。

受此影响，自5月20日起，全国钢材市场各个品种钢材出现下调，下降幅度都在10%以上。5月21日，国内钢材综合价格指数报154.34点，已回落至5月初的水平。

对此，东方金诚首席宏观分析师王青认为，钢材等大宗商品价格回落，主要是政府部门严监管举措产生了效果。这表明，前期大宗商品价格快速上行，既有供需错位的原因，也存在市场跟风炒作，甚至哄抬价格等背离基本面的现象。

专家：钢材价格将逐步回归合理区间

“近期，包括钢材等原材料价格大幅上涨，部分下游行业压力巨大，价格大幅上涨很可能伴随着大幅下跌。5月份市场走势充分说明了这一现象，目前钢材价格已回落到‘五一’节前水平，但原料价格并未同步回落，实际上对于钢铁企业而言是不利的。”中钢协副会长骆铁军表示，钢材价格的大幅波动不利于钢铁企业生产经营，也不利于下游行业健康发展。

为此，骆铁军认为，钢铁企业要带头维护钢材市场价格秩序,不搞低价倾销、恶性竞争；不相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息；不囤积居奇、哄抬价格。同时，要调整出口策略，将出发点和落脚点放在满足国内需求上，发挥进出口的补充和调剂作用，适应钢铁进出口的新发展格局。

“目前，从国内市场情况看，钢铁产品的供需两端没有出现整体性、趋势性变化，钢材价格不具备持续大幅上涨的基础。”骆铁军认为，从供给端看，钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减以及环保督查等工作的即将展开，后期粗钢产量难以大幅增长；从需求端看，由于4月份以来钢材价格上涨速度较快、幅度较大，造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价高位盘整带来的压力，后期钢价难以持续大幅上涨。

业内人士认为，从国际上看，世界经济复苏仍不稳定、不平衡，大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，其价格不具备长期上涨的基础。

“未来随着宏观经济对经济拉动的放缓，市场需求端将回归合理，随着国内外价差逐渐缩小，出口退税调整政策将逐步发挥作用，国内供应将有所增加，钢材价格也将逐步回归合理区间。”李新创说。

(责编：杨虞波罗、杨迪)