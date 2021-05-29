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农业农村部：一季度规模以上农产品加工企业营业收入达4.27万亿元

2021年05月29日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年以来，我国农产品加工业发展态势良好。一季度，规模以上农产品加工企业实现营业收入4.27万亿元，同比增长26%，利润总额同比增长38.5%。

农业农村部最新数据显示，目前，5.8万家市级以上龙头企业中，一二三产业融合发展的超过26%；返乡入乡创业项目中85%以上属于一二三产业融合类型。同时，一二三产融合的业态不断丰富，呈现出农业+文化、农业+康养等农业+的多业态发展格局，乡村发展动能持续增强。

农业农村部乡村产业司一级巡视员吴晓玲表示，我国将立足各地特色资源，努力拓展乡村多种功能，打造三产融合发展平台。“我们在镇一级要建300个农业产业强镇，在县一级要建50个现代农业产业园，在省一级要建50个优势特色产业集群，通过这些平台的搭建来促进乡村产业发展，起到示范引领作用。”

在用地和金融方面加大对乡村经济发展支持。日前，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部已下发《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》;农业农村部针对新型经营主体推出信贷通，目前已放贷超过1亿元。

据介绍，今年将开展第七批国家重点龙头企业认定，新增400家国家重点龙头企业；同时，壮大返乡入乡创业队伍，促进农民增收。

“通过农民的土地入股，土地流转还有龙头企业增加产业增加就业机会，把更多的产业留在乡村，让农民分享更多的增值收益。” 吴晓玲说。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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