人民网记者 陈远丁

5月的济南，弥漫月季的香。和煦的阳光下，塔吊林立，车辆穿梭……距离济南市中心20公里的绿地国博城会展中心施工现场，正是一番热火朝天的景象。

27日，记者随“大国小鲜@新发展理念”网络主题采访团参观正在建设中的绿地国博城会展中心和黄河大道。作为济南新旧动能转换起步区最早开工的项目，该会展中心预计今年11月运营办展。

济南新旧动能转换起步区，是继雄安新区起步区之后的全国第二个起步区。

长期以来，省会首位度不足问题，严重制约着济南发展和对全省的带动作用，使得全省发展缺乏强有力的核心增长极。而黄河以南主城区的发展逐渐接近空间天花板，北跨黄河成为当务之急。

4月25日，国务院批复《济南新旧动能转换起步区建设实施方案》。5月8日，国家发展改革委正式印发《实施方案》。起步区就位于黄河以北，面积约798平方公里，如全部建成，将是一个“新济南”。

起步区的批复，是济南市从“大明湖时代”迈入“黄河时代”的重大机遇。“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，济南起步区的建设，将力促黄河流域生态保护和高质量发展，成为山东新旧动能转换综合试验区的新引擎。

智能检测机器人、大孔径螺旋CT系统、动物PET、20兆瓦燃气轮机……位于起步区的中科新经济科创园展示中心让编辑记者们纷纷驻足。

科创园展示中心“小科”机器人。 人民网记者陈远丁摄

据了解，整个园区规划占地约1100亩，总投资约95亿元，2019年9月正式开工建设，园区已引进济南先进动力研究所、计算所泛在智能研究院、济南中科核技术研究院等中科院三大院所以及轻型燃气轮机试验示范中心、徐建中院士工作站，同时建设配套人才公寓和商业配套。

展示中心解说员介绍，未来，动力领域、人工智能与机器人、医学影像、精密检测等上下游产业将不断聚集于此，并培育带动其他产业的发展，为高端新兴产业的发展提速。这里将成为黄河流域科技成果转化新高地。

新旧动能转换，说到底是一场涉及思想观念、生产方式、体制机制、工作模式等诸多方面的变革。而科技创新是高质量发展最鲜明的特征，也是实现高质量发展的路径选择。

在齐鲁制药生物医药产业园，记者透过玻璃看到，单抗原液车间里，一个个不锈钢大罐经由密匝匝的管线连接成一个整体。这是科技感十足的现代化生产线。

齐鲁制药集团总裁李燕接受采访。 人民网记者陈远丁摄

“近年来随着科技投入的加大，我们在研发上的投入已经占到销售收入的12%，2021年总的投入会在40亿元。”齐鲁制药集团总裁李燕称，齐鲁制药集团已经上市的药物有200多个，一半是肿瘤领域的，又有大约三分之一是国内首家或者独家上市的药品。

据介绍，齐鲁制药在美国西雅图、旧金山、波士顿、上海和济南建成五大研发中心。拥有专职研究人员2000余人，其中包括100多名行业领军人才。

齐鲁制药通过仿制药研发，不断让国外天价药有了国产替代的新选择。2017年，齐鲁制药仿制的国产特效药吉非替尼正式上市，不仅打破了国外医药巨头在中国市场的垄断，还倒逼原研厂家不断降价。

齐鲁制药40年的高质量发展历程正是这种以科技创新作为企业发展第一驱动力的最好注解。

(责编：杨虞波罗、杨迪)