5月26至28日，2021中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）在贵阳举行。数博会开幕当天，以“科创中国：数智化转型 5G+万物致新”为主题的高端对话在贵阳国际生态会议中心举办。高端对话围绕智能制造、数字科技创新、5G+工业互联网等主题，邀请行业专家学者共同探讨5G如何驱动数智化转型。

华为公司高级副总裁、中国地区部总裁鲁勇。受访者供图

华为公司高级副总裁、中国地区部总裁鲁勇以《5G 数智化转型新动能》为主题发表了演讲。

鲁勇表示，数字化向数智化升级5G发展正当其时。当前，中国不仅建成了全球领先的5G网络，同时在煤矿、钢铁、港口、制造等20余个行业已经部署了5G应用，超过5000个商用创新项目正在实施落地，5G行业应用合同签署量超过1000个。绝大部分的产业应用，都是5G与云、AI、大数据等技术的结合，为行业企业的生产、运营贡献了新价值。

在鲁勇看来，数智化的核心是通过联接+计算技术，让数据发挥出了最大价值。通过数据的交互与呈现和流通，以及对数据的分析与处理，使数据这一新时期的生产要素转化为生产力。在这一过程中，5G、全光通信、IP网络等为代表的联接技术，以云计算、数据中心、人工智能等为代表的计算技术是未来发展关键。只有通过这些根技术的融合与发展，才能真正让数据产生价值，从而满足数智化生产、服务与生活的需要。

鲁勇认为，5G可实现云、边、端数据高效协同，成为激发数据价值的关键驱动力。“5G是一张可信、可靠、可承诺、高质量的移动网络，可实现云、边、端数据的高效协同。云是未来世界的基础平台，而5G可使云上算力、算法、应用、组件等能力实时赋能到边侧与端侧，同时满足边、端面向云的实时能力调用与数据交互。对个人消费者而言，5G将创造出更多极致体验的应用，实现更多‘身临其境’ 与‘感同身受’的感官体验；而对行业而言，5G将进一步推进数字化转型与智能化升级，让劳动者更舒适，让制造更智能。“他说。

“截至2020年12月，贵州全省5G基站超过2万个，实现了城区和县城核心区域室外连续覆盖；所有5A景区、交通枢纽、贵阳地铁线等重点区域也实现了5G全覆盖。”鲁勇认为，目前贵州的5G发展进入快车道，随着5G建网规模扩大，5G to B从技术验证走向商业复制，例如贵州新田煤矿率先启动厂区及井下5G规划，将5G技术应用到矿区的各个自动化系统支持视频监控、无人值守、远程操控。

最后，鲁勇表示，在未来的5年，5G数智化转型进入高速发展期，需要标准的融合创新、合理的商业模式创新、行业终端、网关等硬件设备的持续创新和持续深入做好生态协同创新来推动产业繁荣发展。

(责编：董童、李源)