5月28日，京东物流股份有限公司（简称“京东物流”）于香港联交所主板上市，股票代码为2618，上市公开发售价为每股40.36港元。

据介绍，此次在香港上市，标志着京东物流进入新的发展阶段。募集资金将重点布局一体化供应链，包括升级和扩展六大物流网络，开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术，扩展一体化解决方案的广度和深度，帮助客户提升供应链效率和用户体验，降低运营成本等。

9名客户和员工代表与象征京东物流科技的六轴协作机械臂共同敲响上市锣声。受访者供图

自2007年京东集团自建物流以来，京东物流建立了覆盖全国、触达全球的六大物流网络，通过坚持不懈的物流基础设施和科技投入，推出211限时达、千县万镇24小时达等服务，重新定义物流服务标准，为京东消费者提供了优越的物流服务体验。经历10年的孵化和积淀后，2017年京东物流全面对外开放，到2020年外部客户收入占比已达到46.6%，服务企业客户数超过19万，针对快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业的差异化需求，推出了一体化供应链解决方案。京东物流始终重视技术创新的重要作用，并不断加大投入，通过充分利用5G、人工智能、大数据、云计算及物联网等底层技术，实现了服务自动化、运营数字化及决策智能化。

在上市仪式现场，来自京东物流客户及员工的9名代表与象征京东物流科技的六轴协作机械臂，共同敲响了京东物流香港上市的锣声。京东物流CEO余睿表示，“未来我们希望用技术驱动的一体化供应链，最大化助力实体经济和新兴产业发展，继续为用户提供高品质服务体验，和合作伙伴一起降低社会物流成本、推动商业和社会效率提升。京东物流将坚定‘技术驱动，引领全球高效流通和可持续发展’的使命，确保未来无论是谁、在哪里，只要找到京东物流，都可以享受到最值得信赖的服务。”

(责编：董童、李源)