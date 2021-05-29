“回家乡两年了，卖苹果最好的时候每月能赚3万。”山西运城万荣县是全国知名的苹果产区，范腾达自小家境贫困，一早离开家乡，成为北漂打工者。前几年，范腾达在好友的带领下，放弃北漂回到家乡万荣县，在拼多多上把万荣苹果卖到了全国各地，在他开店的时候，百亿补贴刚刚上线。如今，超过8.2亿消费者在拼多多购物。

“百亿补贴”激活更多年轻人投身农业

山东“95后”于本诚感慨，没想到自家的苹果、梨子、蟠桃这类商品也能上百亿补贴。“我们最新改进的珍珠棉铝膜袋包装，就是百亿补贴消费者里一位上海的大姐给我们的建议。”作为农产品商家，在知名度和商品客单价方面远远比不上卖手机和卖家电的，更不如美妆店铺那么光鲜亮丽，但居然也得到同样的机会，参与到618消费季、百补两周年这样极高关注度的促销活动中。

有意思的是，往年，于本诚都是作为消费者去百亿补贴的促销里抢购吃的用的；今年，他则和3个农业合作社、200多位农民朋友，带着泥土味的农产品一起成了促销活动里的主角之一。

拼多多平台面向农产品及农副产品加码补贴，降低供需两端的采销成本

拼多多还在加码“百亿补贴”，特别是针对农产品和生鲜继续零佣金，激活了更多愿意从事农业的年轻人，回到家乡，以梦为马、投身农业。

“我在百亿补贴卖家乡的蔬菜，卖的最好的是小番茄和水果黄瓜。”来自蔬菜之乡山东寿光的“90后 ”张赫最近忙坏了。在百亿补贴两周年活动里，他的店铺有9款商品报名参加了生鲜专区的促销活动，夫妻俩主理的店铺每天都能接到数千单的订单，高峰期平均每天发出6000多个包裹。

为了全力以赴参加两周年活动，张赫拿出了品质最高的产品。比如大蒜，线下市场和其他商家最流行的通货是4.5公分大小的，个头小，成本相对经济实惠，5公分已经是市场上的抢手货。这次，张赫选择直供6公分以上的“出口标准”产品。张赫坦言，百亿补贴对农产品销量有直接拉动作用，消费者在评论区晒餐桌、晒果盘，是他和农户们最大的动力。

临近“618”，拼多多百亿补贴把农产品推上了主角，以这种方式低调迎来两周年。目前，“百亿补贴”已成为拼多多的顶流频道，每天都有超1000万人在百亿补贴挑选商品。

据拼多多百亿补贴负责人介绍，本次百亿补贴两周年活动里，商品种类将比平时更丰富，补贴力度加倍，同时拼多多还持续向生鲜农货倾斜资源，通过平台流量带动更新鲜、更实惠的农产品上行。拼多多在一季度财报里透露，平台用于销售与市场推广费用为129.97亿元，较去年同期的72.966亿元，增长78%，真金白银补向农民和消费者两端。

通过平台流量带动农产品上行

让农产品唱主角并不容易。平台竞争激烈，品牌抢夺资源，农产品价值链短，议价能力弱，比起光鲜靓丽的美妆和数码，显得土味十足。此次百亿补贴两周年，拼多多坚定宣布补贴资源持续向生鲜农货资源，通过平台流量带动更新鲜、更实惠的农产品上行。

“怎么区分耙耙柑和丑橘？”“口感偏酸还是偏甜？”，这些问题四川农产品电商主理人小杨每天要重复解答至少100次，但他乐此不疲。此次百亿补贴活动，他们主推凉山盐源丑苹果和不知火丑橘，平时店铺供应的农货也大多来自“三区三州”地区，“这一头，百亿补贴后为消费者降低了近40%的支付成本，另一头，农民有个稳定的好收成，心里踏实才愿意与我们合作。”

对于水果生鲜、农副产品、肉禽蛋类等民生用品，“百亿补贴”已经实施常态化补贴。目前，海南妃子笑荔枝、山东大樱桃、恩施小土豆等当季生鲜均得到5-20元（每斤）不等的补贴额度。除了当季生鲜，泰国榴莲、山竹等进口热带水果亦均被补贴到同类最优价。

盐源“冰糖心”苹果上市时，果农的苹果园，园子里的“红将军”熟了。张谦 摄影

在小杨刚把凉山盐源丑苹果搬上电商的时候，当地收购价才一块多，随着这个单品在拼多多和百亿补贴里成为爆款，地头收购价涨到了两三块，盐源苹果成了农户们长期稳定的致富果。“丑橘补贴后5斤价格不到18元。丑苹果补贴后5斤包邮价还不到20元，消费者实惠，农民增收心里更踏实了。”小杨的手机通讯录里存了好多大凉山农户的联系方式，他们和北上广的消费者，形成了云端上的连接。

拼多多董事长兼CEO陈磊说，会加大农业科研技术投入，同时加大对农户的技术培训。科技赋“农”，让农户在市场中有更多的议价权。

品牌化大幅提速

当然，618的传统赛道，也少不了一众知名品牌。

某种程度上，百亿补贴开启了拼多多的品牌化，而经过一年多的蓄势，今年以来，拼多多品牌化大幅提速，“百亿补贴”频道新入驻的品牌官方旗舰店同比去年增长超10倍以上。此时，拼多多正式推出“官方合作旗舰店”入口。消费者信任度提升，商家借助“货找人”和“拼模式”，触达过往没有触达的消费者，方便又经济地找到了消费增量市场。

不止如此，拼多多最新宣布，全面提高百亿补贴商家服务标准，追求更快的发货速度、更强的配送能力、更严的品控标准更严、更好的售后服务。例如，手机产品全部顺丰包邮、退货可一键免费让快递员上门取件、信用良好用户一键退款并立即到账等。同时，百补产品24小时内发货的政策也将进一步普及。

拼多多相关负责人表示，中国的市场很大，消费者关心的事很多。为高质量发展和高品质生活服务，为乡村振兴助力，平台经济健康发展仍大有潜力。

(责编：董童、李源)