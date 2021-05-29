日前，小米大家电部与华中科技大学能源与动力工程学院共同签署合作协议，双方将共建联合研发中心及实验室。借助华中科技大学能源与动力工程学院与小米大家电部在各自领域的优势，双方将会在此次合作中深度合作，培养高水平技术人才，探索前沿创新技术，共同赋能小米大家电以及空调品类相关产品，提升小米产品的技术研发能力以及产品的市场竞争力。

在签约仪式上，小米集团合伙人、高级副总裁张峰表示，小米非常重视与顶尖高校的技术合作。华中科技大学能源与动力工程学院在相关科研技术和人才储备上都处于业内与学术界顶尖水平，非常高兴各位专家学者莅临小米指导工作。“小米大家电产品追求的不仅仅是产品销量上的领先，更重要的是能做出行业顶端水准的产品、拓展行业的边界、着眼于未来趋势，让更多用户体会到中国技术的进步。联合实验室的建立是一个非常好的契机，我们将和高校一起共同挑战与实践，实现在技术上领先，在产品上立足。”他说。

华中科技大学能源与动力工程学院院长罗小兵表示，华中科技大学能源与动力工程学院在培养人才、促进学科及工业发展等方面为社会做出了诸多重要贡献。学院不仅重视科研理论，也非常重视与核心企业进行深度接触和交流，通过产业的依托来解决实际问题。学院具有以能源动力装置节能减排教育部工程研究中心、9个国家级工程实践中心等为支撑的学科体系。在空调降噪技术、制冷剂替代与应用、制冷空调系统节能优化及控制技术、新型制冷及低温技术、空调舒适性、高效传热及电子器件散热技术等研究方面编著有数十套专业教材。此次与小米大家电共建联合实验室将会共同推进产学研深度联动，促进科研人才的培养以及科研技术的积累储备，共同推动产业链升级。

据了解，坚持创新是小米大家电业务的核心战略。小米进入空调行业以来，不断引入新技术、新功能来提升产品力。同时小米通过持续不断的技术投入，显著提升智能生活生态产品的智能化水平，加强AIoT产品之间的协同效应。此次小米大家电部与华中科技大学能源与动力工程学院共建实验室将会在大家电与空调设备的技术中深入更多行业实验探索与前沿技术研发，共同赋能行业健康发展。

(责编：董童、李源)