原标题：国家能源集团国神公司党史学习教育促企业发展见行见效

截至5月份，国家能源集团国神公司（以下简称“国神公司”）紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标要求，聚焦企业高质量发展主题，持续推动党史学习教育落实落地见行见效，加快推动企业前进步伐。

精心谋划党史教育不断增强政治动力

国神公司始终坚持把党史学习教育作为重要政治任务，相继印发了党史学习教育实施方案、工作方案、宣传方案、巡回指导要点、“永远跟党走”群众性主题宣传教育任务等，以“五个注重”“六个结合”为抓手，坚持“年度有计划、季度有重点、月度有主题”，推动党史学习教育高标准开局、高质量推进。截至目前，已累计举办读书班33期，专题研讨37次，集中学习74天；开展红色教育、红色寻访、党史实践课33次；开展基层宣讲和专题党课179次，发表党员微心得20727篇。历时36天完成了6批次284名处级干部的十九届五中全会暨党史学习培训班，处级领导干部培训覆盖率达100%。

同时，国神公司成立了6个党史学习教育巡回指导组，完成对32家基层单位的巡回指导全覆盖。成立公司党委、基层班子、职工群众“三级”宣讲团，群众性宣讲团以自导自演红色情景剧的沉浸式教育方式，讲好中国共产党故事，传承国有企业红色基因。

突出党建工作引领构建高效运行机制

解决党的建设面临的短板问题，深入实施党建领航、聚力、融合、强基、铸魂“五大工程”，全面提升党委领导力、支部战斗力、干部执行力。制定印发《国源电力(神东电力)公司党委“第一议题”制度》，今年以来，公司党委累计开展“第一议题”集体学习17次，学习各类讲话批示等69篇，不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

国神公司建立“23+7+7”的全面从严治党责任体系，修订完善党委工作规则、党委议事规则、“三重一大”决策办法等制度，发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，着力破解发展难题。突出党建工作引领推动生产经营的效果评价，确保管党治党责任与治企兴企责任双向延伸，推进党建引领在党委、落实在支部、压实在一线。公司协“同”创“新”多“元”的特色文化内涵作为典型案例申报中企联2020-2021年度全国企业文化优秀成果。初步形成了“政治站位高、组织功能优、队伍能力强、基础工作实、党建成效好”的良好工作格局。

坚持以人为本理念提升企业治理效能

国神公司党委坚决践行“以人民为中心”的发展思想，按照职工所愿、企业所能、政策所许的原则，党委班子带头深入基层单位和生产一线，累计调研49次，征集意见建议78条，从最困难的群众入手，从职工最愁盼的事情抓起，首批办实事清单10个方面25项重点任务按计划推进。重点改善艰苦边远地区职工生产生活条件，持续加大困难职工大病救助和子女上大学资助，着力解决民生遗留问题和先生产后生活导致的历史欠账。大力实施职工技能提升工程，全面推进职业病防治，借助智能电站、智慧矿山建设，大幅改善职工作业环境，降低劳动强度。

基层单位共制定办实事清单163项，计划投入1.9亿元，实施一批直接造福于民、促进发展的项目工程。截至目前，已累计投入资金786.5万元，惠及职工群众7230人。在集团电力体制改革期间，时刻与国家能源集团保持同步同向，完成1866.4万千瓦装机的平稳划转，将安全管理责任履行到管理交接的最后一刻。坚持严管与厚爱相结合，对于涉及划转企业长远发展和生存稳定的燃料供应、物资采购、民生改善等工作给予大力支持，让划转出去的单位感受到国神大家庭的温暖。公司领导班子带头转变作风、减负基层，除年度大会外，公司主要领导讲话发言均严格控制在20分钟以内。深化机关病整治，组织机关本部对照庸、懒、散、浮、拖等14种机关病表现，全面检视问题，抓实问题整改，确保每项工作以“首办负责制”切入、限时办结制落地。按照“发现一个问题、堵塞一处漏洞、完善一项制度、规范一套流程”“一项制度、一套流程、一个文件、一份清单”“八个一”的要求，全面梳理健全各领域制度流程和任务清单，确保制度刚性执行，治理效能持续提升。

统筹兼顾融入中心注重成果彰显实效

国神公司把党史学习教育同聚焦企业高质量、打造煤电一体为主体，循环流化床、新能源为两翼的“一体两翼”产业格局结合起来，同完成2021年各项目标任务、持续调整产业结构、优化资产质量、提升管理效能、推动绿色转型结合起来，紧紧围绕“四重一要”、新能源发展建设、生产经营中心工作，成立了亏损企业治理工作领导小组和9个扭亏治亏包干组，推进安全生产十种不良表现常态化整治，广泛开展“学党史、当先锋、降成本、增效益”专项行动，深入开展“社会主义是干出来的”岗位建功行动、“1+X”党员帮带活动、党内主题实践活动、党建特色品牌创建活动，把推动企业生产经营、高质量发展作为衡量学习教育成效的标尺。

今年以来，国神公司安全环保态势平稳向好，杜绝了轻伤以上人身事故。1至4月份累计实现利润13.2亿元；累计完成发电量238.2亿千瓦时，同比增长25.1%；商品煤产量累计完成1745.9万吨，同比增长5.4%；商品煤销量累计完成1941.67万吨，同比增长10.1%；连续四个月超额完成国家能源集团年度均衡计划，并创历史同期最好水平，为全年生产经营任务完成奠定了坚实基础，以生产经营实际成效彰显了党史学习教育的切实成果。（辛文）

(责编：董童、李源)