总面积5.6万平方公里，人口8000多万，2020年创造经济总量超11万亿元……作为我国开放程度高、经济活力强的区域之一，粤港澳大湾区彰显着巨大潜力。在国家战略的指引下，如何用金融的“活水”来助力大湾区实体经济，中信集团及其子公司下足了功夫。

作为一家国有大型综合性跨国企业集团，中信集团横跨金融和实业板块，拥有多元业态布局，在产业链上投资不同行业的企业，既可实现融融协同，也可实现产融协同，成就了中信独特的综合优势。

综合服务助力粤港澳大湾区经济

据了解，去年以来，中信集团将协同工作提升到前所未有的高度。集团层面成立了中信集团协同委员会，加强顶层设计和系统性推动。该集团在各地建立了以中信银行当地分行为中心的协同委员会区域分会，接受中信集团协同委员会统一领导、管理和监督，并将协同指标纳入到了量化考核体系中。以此为基础，中信集团金融与实业的各类子公司在此汇聚，融合互补，在助力大湾区建设中发挥出独特的协同力量。

“在精准服务客户的实践中，中信集团形成了特有的服务方式——协同服务。”中信集团协同委员会深圳区域分会会长、中信银行副行长、深圳分行行长芦苇表示，“协同既是中信的发展战略，也是经营哲学。围绕客户服务，打造符合中信特点的多元化协同战略、管控体系和协同机制，有效配置、整合与共享集团各类资源，从而提升核心竞争力，不断满足客户需求。

“银行是解决融资的，是解决经济血液问题。实体和金融有机结合起来就能达到1+1>2的结果。中信银行发挥了桥头堡作用，以协同和创新助力粤港澳大湾区发展。”中信集团协同委员会广东区域分会会长、中信银行广州分行行长金喜年表示。

通过充分发挥中信集团协同优势，中信银行广州分行和深圳分行协同集团子公司在粤机构以“融资+融智+融商”的方式，组建“金融+实业”中信联合舰队，为广东地区政府机构与广大客户提供全方位一体化综合服务，成为助推粤港澳大湾区经济腾飞的重要引擎。

协同模式为客户提供全方位服务

作为中信集团最大的金融子公司，协同是中信银行放大综合优势的重要方式，也是支撑其战略发展的重要力量。自从打出协同这一“王牌”之后，“中信联合舰队”基于集团各业务板块的优势，为客户提供全方位金融服务。

以广钢气体为例，中信银行在2020年初开始接触该企业，并开始对接业务合作。据悉，中信银行、中信证券通过紧密合作，发挥了协同优势。依托中信证券长期服务客户，对客户发展前景、行业风险等方面形成的深入理解，中信银行凭借在投行业务方面的优势，在混合所有制改革中提供了股权激励解决方案，助力企业顺利完成混合所有制改革。

同时，通过切实的整套解决方案，中信银行以协同为主导，以金融助力企业优化股权结构，改善经营管理，全力以赴解决“卡脖子”问题。

对于中信集团协同优势感知颇深的，还有易事特集团股份有限公司。2015年，中信银行开始为该企业提供授信服务，并一直保持共赢的良性合作关系，为企业主要的授信合作银行之一。2017年，中信证券首次参与易事特大股东票据质押融资业务，并逐步成为企业最主要的业务合作券商。2018年至2019年期间，面对易事特的阶段性流动性压力，中信银行协同中信证券为企业维持融资输血。

中信银行积极引入中信金租对易事特存量电站资产进行有效盘活，2019年成功落地基于电站收费权的融资租赁业务。2020年以来，中信银行通过协同进一步助力该企业拥抱新基建机遇做大做强，进一步扩大授信规模，与中信证券共同助力企业进一步打造成为全球领先的智慧城市基础设施供应商。

用协同助力企业打造互利共赢生态

在高度重视协同工作之下，中信集团不断发挥“金融+实业”的全产业链优势，以客户为中心、服务地方经济社会发展。

作为经济特区，深圳一直以来是中信银行协同优势发挥较为明显的区域。数据显示，2020年中信银行深圳分行协同中信集团分子公司如中信证券、中信建投证券、中信信托、中信银行（国际）、信诚保险等为深圳地区企业联合提供792亿元的融资。

2020年2月，中信银行出台《中信银行粤港澳大湾区一体化发展规划》。根据要求，该银行充分加强与中信证券、中信建投、中信泰富、中信产业基金、中信环境等“中信联合舰队”协同，开展全产业链、全牌照、境内外协同联动。

在规划指引下，中信银行为大湾区、深圳特区的“双区”建设提供全方位、全生命周期的综合金融服务方案。

比亚迪，就是中信协同的互利共赢生态的参与者之一。

2020年初，受新冠肺炎疫情影响，汽车核心厂商的销售收入来源受到了影响。此时，比亚迪宣布援产口罩为抗击疫情提供助力。但这种跨界让企业不仅面临人力需求、技术攻关等挑战，还存在一定的资金需求问题。面对这种情况，中信银行深圳分行携手中信建投证券协同作战，为比亚迪解决了燃眉之急。该银行通过协同集团各子公司与比亚迪集团的合作，做到了服务实体经济、支持产业转型升级，倾力服务国家在制造业、新兴产业的战略和规划。

像中信银行这种以协同方案，解决企业切实所需的案例还有很多。在协同服务实体经济方面，该银行充分发挥集团协同优势，紧抓资本市场机遇，积极对接大湾区内的重点区域、重点行业、重点项目。

中信银行表示，未来将继续发挥集团协同优势，为客户提供一站式、定制化、多场景、全生命周期的专业化服务，形成互利共赢合作关系，携手打造共生共享的生态圈。

(责编：董童、李源)