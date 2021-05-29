人民网北京5月29日电 （记者杜燕飞）为进一步推动保险业做好长期护理保险制度试点服务工作，增强参保群众的获得感和幸福感，银保监会近日印发了《关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知》（以下简称《通知》）。

2016年6月，我国开始长期护理保险制度试点。2020年9月，国家医保局印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，正式启动为期两年的扩大试点阶段，继续鼓励社会力量积极参与。

银保监会有关部门负责人表示，在已开展的试点项目中，保险行业借助自身在服务网络、人才队伍、专业能力、信息技术等方面优势，全面参与试点服务，形成相对完善的服务体系，满足失能人员护理服务需求，对促进公共管理创新、推进“放管服”改革发挥了积极作用。

“目前，长期护理保险制度仍处于试点阶段，在制度设计、服务体系、评定标准、管理流程等方面都在探索中。我们拟通过《通知》明确相关服务要求，加强服务流程管理，强化监督检查，提升专业服务能力，助力制度更好地落地实施。”该负责人说。

记者梳理，《通知》主要包括以下内容：一是对保险公司专业服务能力、项目投标管理、经营风险管控、信息系统建设、护理机构管理等方面提出明确要求。二是压实保险公司主体责任，加强业务和服务流程管理，强化内部监督与问责。三是加大日常监管，规范经营服务行为，明确重点查处和整治的问题。四是鼓励行业协会在制定服务规范和标准、建设服务评价体系、搭建行业交流平台等方面发挥作用。

“下一步，银保监会将进一步引导行业提升专业能力，提高服务质量，强化依法合规，规范经营行为，切实保护好参保群众合法权益。继续支持行业协会发挥自律组织作用，促进资源整合与共享，提升行业服务效能。”该负责人表示。

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