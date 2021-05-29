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“深海一号”能源站完成全部设备安装工作 具备投产条件

2021年05月29日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，今日，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站完成全部设备安装工作，整套生产装置已具备投产条件，为“深海一号”大气田今年6月底正式投产提供装备和技术保障。

“深海一号”能源站今年1月中旬从山东烟台启程，历时18天、航行1600多海里，抵达海南岛东南陵水海域，落位“深海一号”大气田（陵水17-2），开启海上系泊、安装和生产调试工作。

“能源站抵达陵水海域预定位置后，中国海油现场作业团队开展了上千种复杂工况计算模拟和桌面推演，先后成功完成14条海底管道的铺设连接和6条钢悬链线立管的铺设提升作业，攻克了深水钢悬链线自主安装技术。”中国海油陵水17-2项目组总经理尤学刚告诉记者，目前，“深海一号”能源站正在加紧进行投产前最后的设备联合调试工作。

“深海一号”能源站用于开发“深海一号”大气田，该气田于2014年8月在海南岛东南陵水海域发现，水深1500米水深海域发现，这是我国海域自营深水勘探的第一个重大油气发现。2018年底，中国海油启动了该气田的实质性工程建设工作，开发方案采用“半潜式生产平台+水下生产系统+外输海底管道”的模式开发。

“‘深海一号’能源站建造安装过程中，我们采用了3项世界级创新和13项国内首创技术，突破12项‘卡脖子’技术，成为中国海洋工程装备领域的集大成之作，刷新了全球同类型平台建造速度之最。”尤学刚说。

据了解，“深海一号”大气田预计于今年6月底正式投产，高峰年产气量超过30亿立方米，通过环绕海南岛，联通粤港两地海底管线向粤港澳大湾区和海南自贸港源源不断地输送来自深海的清洁能源，可满足大湾区四分之一的民生用气需求。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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