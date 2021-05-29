5月29日20时55分，天舟二号货运飞船在海南文昌发射场成功发射。屠海超 摄

人民网北京5月29日电 （赵竹青）5月29日20时55分，天舟二号货运飞船在海南文昌发射场成功发射。空间站天和核心舱将迎来第一位“访客”。

天舟货运飞船是中国空间站工程的重要组成部分，是向中国空间站运输物资、补给燃料并下行废弃物的“使者”。其主要任务是运载货物，为空间站补充物资；同时，预留空间站上的废弃物于返程时销毁；此外，还将配合空间站进行组合和姿态控制，协助开展货运飞船能力的技术性实验。

据了解，天舟货运飞船由货物舱和推进舱两舱组成，采用型谱化、模块化设计思想开展平台构型和布局设计。据航天科技集团五院天舟二号货运飞船总指挥冯永介绍，天舟二号货运飞船是空间站工程建造阶段的首艘飞船，其发射重量13.5吨，运货能力6.9吨，在轨寿命不小于1年，供电能力不小于2700瓦；天舟二号将携带3人3个月航天员消耗品、舱外航天服及平台物资，与核心舱进行对接；其在停靠空间站期间，将按计划开展多项在轨试验。

“天舟货运飞船全面加强了平台方案和货运方案的系统优化设计和可靠性设计，实现了高效多能、高度自主、高可靠性和高安全性设计目标，总体性能达到国际先进水平。”航天科技集团五院天舟二号货运飞船总设计师白明生介绍，天舟二号在设计上充分体现了中国特色，其主要设计原则和指导思想可以概括为6个方面：一是优化平台设计，严格控制平台自身重量，最大程度提高货物运输能力；二是充分整合平台资源，满足空间站推进剂在轨补加、航天员驻留资源补给以及设备维修维护更换等不同种类货物运送需求；三是丰富交会对接技术手段，实现全天候发射，入轨后可快速交会、全方位对接，形成空天应急快速响应能力；四是发挥平台在轨潜力，支持并配合空间站长期运行，开展空间科学试验，实现在轨综合应用；五是统筹平台设计，兼顾空间站关键技术和关键设备验证需求，为空间站研制尽可能多的扫除技术障碍；六是支撑现在，引领未来，标准方案与拓展方案集成设计，适应后续任务发展，一次设计、长期受益。

为了打造出货物上行效率高、综合任务能力强的货运飞船，航天科技集团五院研制团队提出了货物装载/结构/热控一体化设计、高效率能量传输及立体信息网络互联技术方案，解决了多功能要求下平台轻量化设计难题，全面实现了推进剂在轨加注、货物运输、全自主快速交会对接、载荷支持和在轨试验等功能。

作为货运飞船，运载能力自然是第一评估要素。据航天科技集团五院天舟二号货运飞船总体副主任设计师雷剑宇介绍，“目前世界上最大运载能力超过5吨的现役货运飞船只有两型，中国的天舟就是其中之一，天舟货运飞船的运载能力处于国际领先水平。”天舟二号货运飞船虽然携带大量货物，但所有货物摆放十分规律，其货架看似与普通货架无异，但所有的细节和构型都经过科学分析，中间留出通道，航天员可在货架中顺畅通行，拿取货物。

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