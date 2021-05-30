本报北京5月29日电 中国科协第十次全国代表大会第三次全体会议29日在人民大会堂举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁到会祝贺，代表党中央作了题为《科技工作者要当好科技自立自强的排头兵》的致词。（致词全文见第二版）

王沪宁在致词中说，习近平总书记在两院院士大会、中国科协十大上的重要讲话，科学分析当今世界科技革命和产业变革发展大势，深入总结党领导下我国科技发展的百年历程和辉煌成就，深刻阐明新发展阶段实现我国科技自立自强的一系列重大问题，为加快建设世界科技强国指明了方向。我们要认真学习领会，自觉贯彻到工作实践中。

王沪宁表示，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，广大科技工作者矢志奋斗拼搏，聚力科技攻关，勇于创新创造，推动我国科技事业取得历史性成就。中国科协九大以来，各级科协组织在加强思想政治引领、推动创新驱动发展、提高全民科学素质、深化自身改革等方面做了大量富有成效的工作。

王沪宁表示，希望广大科技工作者深入学习领会习近平总书记关于科技创新的重要论述，始终心怀“国之大者”，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，从党的百年奋斗中汲取奋进力量，弘扬科学家精神，全力打好关键核心技术攻坚战，在全面建设社会主义现代化国家新征程上勇立新功。科协组织要加强党的领导和党的建设，更好把广大科技工作者团结凝聚在党的周围。

科技部部长王志刚和全国总工会书记处第一书记陈刚，分别代表科技界和人民团体致词。

中国科协第九届全国委员会主席、大会主席团执行主席万钢主持会议，代表第九届全国委员会作工作报告，总结过去五年科协工作，对今后五年科协工作提出建议。

丁薛祥、刘鹤、杨晓渡、陈希、郭声琨、黄坤明、尤权、曹建明、肖捷、张庆黎和韩启德、苗华出席会议。

中国科协十大会议代表、列席及特邀代表等参加会议。

《 人民日报 》（ 2021年05月30日 02 版）

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