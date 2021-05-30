本报评论员

科技立则民族立，科技强则国家强。在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时刻，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科协第十次全国代表大会隆重开幕，这是共商推进我国科技创新发展大计的一次盛会。

习近平总书记在大会上发表重要讲话，回顾了我们党在各个历史时期对科技事业的高度重视，总结了我国科技事业取得的新的历史性成就，分析了新一轮科技革命和产业变革的演化趋势，明确了加快建设科技强国的重点任务，对更好发挥两院院士和中国科协作用提出殷切希望，具有很强的思想性、指导性、针对性，对于我们实现高水平科技自立自强、向第二个百年奋斗目标胜利进军具有重大意义。

今年是中国共产党成立一百周年，我们党始终高度重视科技事业，科技事业在党和人民事业中始终具有十分重要的战略地位、发挥了十分重要的战略作用。党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，坚持党对科技事业的全面领导，牢牢把握建设世界科技强国的战略目标，充分发挥科技创新的引领带动作用，全面部署科技创新体制改革，着力实施人才强国战略，扩大科技领域开放合作。几年来，我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，基础研究和原始创新取得重要进展，战略高技术领域取得新跨越，高端产业取得新突破，科技在新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用，民生科技领域取得显著成效，国防科技创新取得重大成就。我国科技创新取得新的历史性成就充分证明，我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！

察势者智，驭势者赢。当今世界百年未有之大变局加速演进，不稳定性不确定性明显增加，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化。科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。习近平总书记深刻指出：“我们必须保持强烈的忧患意识，做好充分的思想准备和工作准备。”要深刻认识到，当前新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科技创新广度显著加大、深度显著加深、速度显著加快、精度显著加强。我国“十四五”时期以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求，现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。我国广大科技工作者唯有以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，才能肩负起时代赋予的重任。

科技自立自强是促进发展大局的根本支撑，成为决定我国生存和发展的基础能力，构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强。我们国家进入科技发展第一方阵要靠创新，必须加快科技自立自强步伐。党的十九大确立了到2035年跻身创新型国家前列的战略目标，党的十九届五中全会提出了坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。

一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当。全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，向第二个百年奋斗目标进军的号角已经吹响。在新时代的伟大征程上，砥砺“以身许国，何事不可为”的勇毅担当，激扬“敢为天下先”的创造豪情，勇于创新、顽强拼搏，我们一定能为建成世界科技强国、实现中华民族伟大复兴不断作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年05月30日 01 版）

(责编：赵超、吕骞)