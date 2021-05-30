张蕾 张亚雄

原标题：去空间站的“快递小哥”都有哪些真本事

长征七号运载火箭是为了满足中国空间站工程发射货运飞船而研制的新一代中型运载火箭。2017年4月，长征七号遥二火箭将我国第一艘货运飞船天舟一号送入预定轨道；时隔4年后，2021年5月29日，太空“快递业务”再次开通，长征七号遥三火箭又将天舟二号货运飞船送入太空。

据悉，除了空间站建造阶段2年4次的发射任务外，进入空间站运营阶段，长征七号火箭仍将保持每年2次发射。那么，长征七号火箭都有哪些真本事，才能担当如此重任呢？

本领一：力气大

载人空间站升空后，航天员要在空间站驻守，吃、穿、用乃至呼吸所需的物资，以及空间站维持正确轨道所需的燃料，都要由货运飞船及时送到。要把载有大批物资的货运飞船按时送入太空，就必须靠“力气大”、可靠性高的运载火箭。

据中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”，中国航天科技集团有限公司所属）总体部相关设计人员介绍，得益于绿色、高能的液氧、煤油燃料和新一代大推力液氧煤油发动机，长征七号火箭近地轨道运载能力达到13.5吨，比采用传统燃料的运载火箭多出一半以上。其中，芯一级和助推器上的6台液氧煤油发动机可提供超过700吨的起飞推力。

本领二：更智能

为满足中国载人空间站工程发射货运飞船和未来载人运载火箭更新换代的需求，研制人员为长征七号“快递小哥”的“大脑”插上了智能的翅膀，将其打造成全数字化控制火箭。拥有了基于多余度总线的全数字控制系统，火箭的可靠性得到大幅提高。

据了解，长征七号火箭的设计可靠性达到0.98，属于国内领先、世界一流。它不仅能在8级大风中转场，还能在雨中发射，不管风吹雨打，都能运送载荷精准入轨。可见，依靠“智能”的长征七号火箭准时准点运送货物，才能保障航天员在空间站内的生活，保证空间站任务的顺利进行。

本领三：很环保

在役火箭发射时，点火瞬间，发射塔架总是被大量的红色烟雾所笼罩，火箭尾部也会冒着红色火焰。而长征七号火箭在中国文昌航天发射场起飞时，原本的红色烟雾消失了，取而代之的则是大量白色烟雾。

“在役火箭推进剂使用的是四氧化二氮、偏二甲肼，发射时，不完全燃烧的四氧化二氮在常温下易分解成红棕色的二氧化氮气体。伴随着火箭起飞，这种气体围绕在发射塔架周围，形成我们看到的红色烟雾。而长征七号火箭采用具有自主知识产权的两种新型液氧煤油发动机，煤油不充分燃烧产生的颗粒和水蒸气混合凝结成白色烟雾，较常规推进剂比冲（单位质量推进剂产生的冲量）提高了20%，推力提高了60%。”火箭院总体部相关设计人员解释。

本领四：能适应

中国文昌航天发射场全年12小时内降水5至15毫米的中雨较多，降水量大、气候潮湿，因此，防水工作从火箭研制初期就被列为重中之重。“例如，在火箭的部段对接处、细小的孔径和缝隙处，都要做防水处理；在排气孔处，则实现排气防水双功能并举；针对低温液体贮箱加注后无法避免的冷凝水聚集问题，开设排水孔等。”火箭院总体部相关设计人员列举道。

此外，长征七号火箭还沿用了过去长征火箭家族3.35米直径的设计，既能满足文昌航天发射场的发射要求，也能通过陆路运往内陆发射场进行发射，发射适应性明显更强。

可见，正因为具备上述优势，长征七号火箭才能成为我国在役主力火箭的“接班人”和未来航天发射任务的“主力军”。“未来，它不仅可以满足我国载人空间站工程发射货运飞船的需求，还将承担多种类型的发射任务，肩负起长征火箭技术进步和更新换代的历史重任。”火箭院总体部相关设计人员强调。

(责编：赵超、吕骞)