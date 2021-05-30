蒋 波

原标题：尊重企业家有姿态更要有内容

不久前，江苏扬州市邗江区举行2021年产业发展推介大会，对当地对经济社会发展贡献突出的先进单位和个人进行表彰。令人耳目一新的是，会议安排了企业家为机关部门颁奖。这种做法，打破了过去由上级给下级定位次的惯例，而是突出企业和企业家，把企业和企业家对营商环境的评价作为标准。这从一个侧面体现了对企业家和民营经济的尊重。

其他地方也有类似举措。这些做法有助于营造良好营商环境、激发企业家创新创造，推动产业兴旺、经济发展，反映的是政务服务观念的转变，也有利于在全社会形成尊重企业家的氛围，值得肯定。

重视企业家，重视发展民营经济，让弘扬企业家精神落在实处，真正凝聚起企业家力量，推动更多的优秀企业家涌现出来。

不可否认，现实中，少数地方对待民营企业还有不足之处，欠缺契约精神，没有法治意识，没有服务意识。比如，与有关部门签的合同，可能随时被作废；上一年推出的政策，或许下一年就“翻了烧饼”；有的地方仍然存在“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”等现象，对民营企业还存在偏见，不能一碗水端平。

尊重企业家、弘扬企业家精神，不是一句口号。让企业家当颁奖嘉宾、坐主席团是一种姿态，但更重要的是要构建“亲”“清”新型政商关系。政府部门不是高高在上，而是应主动和企业家交流，与企业建立顺畅沟通的渠道。领导干部也要坦荡真诚，理直气壮支持民营企业发展，帮助企业解决实际困难。

比如，企业家和民营企业需要表达诉求时，声音能被政府部门顺畅听见；政府部门在制定政策时，企业家和民营企业的意见能被参考、吸纳；当民营企业合法利益受到损害时，政府相关部门能主动担当为企业伸张；民营企业可给政务服务打好评，也可以没有顾虑地打差评。只有让弘扬企业家精神不仅放在心上，更落实在行动上，才能以实打实举措让企业和企业家更加健康地发展。

(责编：赵超、吕骞)