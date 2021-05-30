吴 晓 刘兴国

原标题：“假调整”不如“真转型”

曾经在摩托车领域叱咤风云的重庆力帆，转型汽车领域后每况愈下，经历破产重组后更名为力帆科技集团股份有限公司，迎来了关键资产被吉利集团并购重整的结局。

这似乎验证了一个关于企业转型困局的论断：不转等死、转了找死。

实际上，力帆的失利与转型无关，真正导致力帆走向破产重整的是企业在创新、品质、诚信等方面的顽疾。

创新发展方面的不足，是导致力帆败局的关键所在。力帆在汽车领域的运营从模仿起步，又止于模仿。从模仿宝马MINI车型推出力帆320，到模仿宝马3系推出力帆620，再到模仿丰田汉兰达推出力帆X80……力帆在“山寨”的路上乐此不疲。其实，力帆也搞研发，但其研发总体上都停留在低水平仿制层面，其发布的每一款车型都或多或少呈现出模仿的痕迹，缺乏高质量的汽车发明专利。

从力帆年报不难看出，公司近几年研发投入金额并不少，2016年研发支出为9.65亿元，2019年研发费用为3.98亿元，研发强度也不低，但效果却不尽如人意。其中与汽车有关的发明专利并不多。正是由于其研发上的短板，面对不断涌现的造车新势力，力帆汽车并没有展现出核心竞争力。

品质不合格问题大量存在，加速了力帆汽车的衰落。发动机、变速箱、制动系统是质量问题投诉重点所在，车辆无法启动、突然熄火、刹车失灵、无法换挡、ABS泵故障等问题时有发生，甚至多次发生“掉轮”事件。力帆乘用车公司生产的新能源汽车更是存在电池严重衰减、设计缺陷等质量问题，这给盼达用车造成巨大损失，致使盼达用车向力帆乘用车公司提出了共计7.98亿元的索赔。汽车质量低下，屡屡被查被罚，力帆又未能及时做出改善，最终逐渐失去用户和市场。

失信是压垮力帆的最后一根稻草。2016年，力帆乘用车公司涉及“骗补”1.14亿元新能源汽车中央财政补助资金，财政部处理决定显示，对不符合申报条件的新能源汽车不予补助，并且取消了力帆乘用车2016年中央财政补助资金预拨资格。此外，供应商与经销商多次因为力帆乘用车公司不能守信履约而上门维权。失信或许可以给企业带来短期利益，但必定会给企业的持续经营埋下祸根。在多方失信的影响下，力帆股份只得吞下市场渠道萎缩、用户需求下滑、企业经营业绩恶化的苦果。

不过，令人欣慰的是，一切艰难困苦皆已成往事。在破产重整后，力帆科技或将迎来根本性的转变。日前，力帆科技首款换电新车型80v已完成量产下线。

力帆转型失败的经验教训不应被遗忘。对市场萎缩的企业而言，转型生产其他产品，是摆脱困局谋求新发展的选择之一。企业家在做转型决策时，也要深刻思考困扰企业发展的关键问题是什么；必须弄清市场需求萎缩的根本原因，究竟是因为消费升级或消费替代导致需求减少，还是因为企业自身不能有效满足消费需求而失去市场。只有如此，才能有针对性地采取变革措施，实现真正转型。

（作者单位：中国企业联合会研究部）

(责编：赵超、吕骞)